YTR眾量級Andy重返約會地！　「新片驚見家寧」同框合照曝

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，兩人最近頻傳分手，雙方始終未正面回應，男方日前更宣布重啟個人頻道，並坦言「一切歸零」，雙方的感情現況備受外界討論及關注。為此，Andy今（9）日於頻道上傳第一部出國影片，內容是他重返9個月前與家寧一起去過的富國島，同時也附上一張同框合照，影片曝光後，再度掀起網友留言討論。

▲Andy日前宣布重啟個人頻道。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

Andy坦言，這次的影片對他而言意義非凡，同時也表示，這部影片非常純粹、瘋狂又好玩，希望能讓粉絲在空閒之際，得到一點舒壓與快樂。Andy強調，影片沒有任何刻意的煽情或編排，所有的一切都是自然發生的，他也特別感謝長期支持他的粉絲們，並宣布他「回來了」。

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▲眾量級最近頻傳分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

Andy透露，這次的影片是應網紅黃氏兄弟邀請，重回富國島，為成員瑋瑋準備生日驚喜。Andy表示，自己收到邀約也非常開心，這次的回訪讓他回憶起去年跨年時，與朋友們在此地留下的美好時光。他附上與家寧等人的大合照，有感而發表示：「旅行是一種學習，它給你一雙嬰兒的眼睛去看世界，去看不同的社會，讓你變得寬容，理解不同的價值觀，讓你更懂得去愛、去珍惜、並且學習活在當下。」

▲Andy新片中驚見與家寧的合照。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

在這趟旅程中，除了與旅伴共享美好時光，Andy表示自己也更加專注於自我感受，少了對社群媒體的依賴，讓他覺得這次旅行更加充實與自由。他坦言，雖然影片中他顯得瘋瘋顛顛，但他認為這是真正的自己，並樂於享受這樣的自我狀態，「我是真的很開心也喜歡這樣的自己，或許是某層面的做自己吧？」

▲Andy沉重表示，希望大家越來越好。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也有不少人在看完後紛紛留言鼓勵他，「加油你是最棒的」、「期待每一次的影片」、「等了兩個禮拜，終於更新了」、「能夠陪著你，看著你一路成長也很開心」、「Andy感覺成長很多，繼續支持不一樣面貌的」。

▲Andy重返富國島。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）