毛骨悚然！前NCT泰一涉強姦被立案「隔天還開直播」粉絲怒：無恥

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣男團NCT前成員文泰一涉入性侵案，遭到經紀公司SM娛樂退團，如今案件審理中，罪名日前終於被韓媒曝光，竟是涉嫌「特殊強姦罪」，他與2位友人對一名喝醉的女子下手，目前他正在接受警方調查，近日他過去的一場直播也重新引發關注。

▲文泰一涉嫌特殊強姦罪。（圖／翻攝自文泰一Instagram）

近日，網路社群平台上瘋傳泰一於6月14日透過Instagram進行直播的影片。根據韓媒報導指出，泰一於6月13日接到受害者的報案後，便被警方立案調查。在當時的影片中，泰一顯得有些氣力不足，與粉絲進行了簡短的互動。他表示：「非常感謝大家的生日祝福，因為有大家的祝福，我才能度過這麼快樂的生日。」絲毫看不出是一個剛涉入重大犯罪的人。

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▲文泰一直播被挖出，引起輿論譁然。（圖／翻攝自YT）

影片在YouTube上傳後，引發粉絲的憤怒與失望，留言區幾乎被批評聲浪淹沒，粉絲表示「眼神中的光芒都消失了」、「在韓國，背負著性犯罪者的標籤真是令人哀傷，甚至罵不出口」、「我浪費了6年的時間喜歡你」、「真是讓人毛骨悚然，怎麼可以這樣對粉絲」、「跟我印象中的泰一完全不同」、「希望你永遠不要再出現在成員們面前」等留言。

除此之外，還有人批評「所以說要好好做人」、「希望你一定要受到懲罰」、「怎麼可以這麼厚顏無恥」、「真的太可怕了」、「犯了罪還敢直播」、「特殊強姦？這傢伙到底在幹什麼」。

此前，韓媒《朝鮮日報》於7日報導，泰一因涉嫌「特殊強姦罪」，在警方調查後，於9月移交給檢方。「特殊強姦罪」指的是在持有凶器或兩人以上合謀，對無法反抗的受害者進行性侵犯。根據南韓刑法，若罪名成立，將被判處7年以上有期徒刑或無期徒刑。