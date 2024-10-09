「山豬妹妹」台語叫賣爆紅...點閱再破百萬！　吳姍儒坐月子感動落淚

記者孟育民／台北報導

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》氣勢如虹，第二集播出一樣備受重視，其中參賽選手「山豬妹妹-陳沛冪」，12年前因為在遊覽車上用台語叫賣特產而一夕爆紅，此次參與節目比賽，山豬妹妹的精彩片段也大受青睞，是繼舜哥發飆片之後第二支破百萬的短影音！

▲「山豬妹妹」瀏覽破170萬。（圖／公視台語台提供）

第二集節目在DAYDAY台語台YT 頻道線上首播，創下聊天室同時在線近1500人的盛況，還在坐月子的Sandy吳姍儒聽聞節目獲得好成績，當場感動落淚並感性的說：「有接下這個挑戰真的超值得！第一次用台語主持節目，開播後知道很多人喜歡真的很感動，成績好才敢慢慢放下心中大石頭！謝謝大家支持。」

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▲《Talk Talk秀台語》再創佳績，吳姍儒感動落淚。（圖／公視台語台提供）

本周客座評審迎來金鐘全能主持歐漢聲，第一次全台語參加節目，歐漢聲覺得很特別：「真的是很有趣的經驗，最困難的地方是很多平時的用語，原來並不能國語直翻，有其他的正確唸法。」收穫滿滿的他也在節目加碼爆料：「我去當兵前，瓜哥跟我說兩年很快，回來隨時可找他！我一退伍就去電視台找瓜哥，沒到他竟然跟我說『是誰放你進來的』。」全場被歐弟逗得哈哈大笑！

▲歐漢聲第一次全台語參加節目。（圖／公視台語台提供）





