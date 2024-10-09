記者潘慧中／綜合報導

知名YouTube節目《木曜4超玩》日前直播時，邰智源和前製作人阿良無預警宣布「木曜一代軍」、也就是六大金剛退役，其中阿部瑪利亞僅表示「從網路新聞得知與自己有關的事情……」。雖然後續狀況尚未明朗，她9日拍片時，似乎遇到了一件很崩潰的事情。

▲阿部瑪利亞不敢吃臭豆腐。（圖／翻攝自Threads／_abedesu）



阿部瑪利亞9日突然在Threads驚恐地說，「今天的拍攝內容太恐怖了！！開始工作14年第一次可能會放鳥的危機！！」然而，她並沒有馬上說明詳細情況。

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直到過了3小時，阿部瑪利亞才在留言串PO出讓她崩潰的真相照，原來是她一直不敢吃的臭豆腐，畫面似乎還一度嚇到模糊，讓她忍不住直呼：「無法共存！」

▲阿部瑪利亞無法跟臭豆腐共存。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



事實上，坤達經紀人日前對「被退出」一事表示不解，也沒有收到相關通知；KID也透過經紀人否認退出節目，「《木曜》有合適的主題和提前預留檔期能參與的我們都會配合。」

▲《木曜4超玩》的未來動向受到關注。（圖／翻攝自Instagram／muyao4）



阿部瑪利亞也在Threads用母語日文寫下，「從網路新聞得知與自己有關的事情……這什麼時代？？？」《ETtoday星光雲》事後聯繫《木曜4超玩》，窗口並未接電話也沒有回覆訊息。