張鈞甯本名第3字到底是什麼？英文名也常被唸錯 致歉：一次說清楚

記者潘慧中／綜合報導

張鈞甯平時作風低調、工作忙碌，鮮少會在社群網站分享心情點滴。沒想到，她8日突然發文解釋關於名字中「甯」的用法、以及正確的英文名字，「乾脆一次說清楚好了！」

▲張鈞甯強調沒有要更名。（圖／翻攝自Facebook／張鈞甯）



張鈞甯在臉書解釋，本名最後一個字其實是「宀心冉」，而非「宀心用」甯。但由於「宀心冉」是古體字，電腦或手機很多時候出現不了這個字，因此到最後以「甯」代替。

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然而，最近可能是工作人員溝通有誤會的關係，導致有人誤解張鈞甯要正名，她只好浮出水面強調，「在此抱歉和小小說明一下，沒有要更名啦！」

▲▼張鈞甯英文名字也常被唸錯。（圖／翻攝自Facebook／張鈞甯）



張鈞甯笑說，這並非第一次因名字上新聞，之前連英文名字也有過誤會，「英文名是Ning Chang不是Janine Chang」，她解釋因為Janine源自法文，太常被唸錯的情況下，便以「甯」的羅馬拼音Ning為英文名。

張鈞甯臉書貼文：

「宀心冉」字雖是本名，但因是古體字很多時候都出現無法顯示的情況，所以常有用「甯」字代替，大家也都熟悉⋯ 因工作人員溝通可能有誤會，導致記者朋友誤解，在此抱歉和小小說明一下，沒有要更名啦！

#因為名字上新聞也不是一天的事了

#連英文名字也有過誤會

#英文名是NingChang不是JanineChang

#Janine來自法文太常被唸錯

#乾脆一次說清楚好了

#絕對不是英文名字正名喔