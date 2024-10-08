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「HYBS」吉他手改名！Karn⭢WIM重新出發　來台當跑灶咖11月開唱

記者蕭采薇／台北報導

泰國創作男神WIM來台獻出「第一次」，自享譽國際的樂團「HYBS」出身的他將攜首張個人專輯《NOICE》來台舉辦首次個唱，於11月1日在台北華山Legacy Taipei舉辦《WIM, Debut Concert in Taipei》，屆時將為台粉展現迷人的創作魅力。

▲泰國創作男神WIM，將於11月來台開唱。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲泰國創作男神WIM，將於11月來台開唱。（圖／Mercury Entertainment提供）

外貌才華兼具的WIM是前風靡全球的泰國雙人組樂團HYBS的吉他手一員，原名Karn Kasidej的他最早是模特兒及演員出身，有著出色創作能力的他與曾與團員Alyn Wee於2021年組成HYBS，憑藉著慵懶、愉悅的R&B和City Pop一派曲風虜獲人心，並迅速於東南亞各地走紅，更曾於去年來台開唱。

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儘管去年無預警宣告解散，Karn也積極重啟個人音樂事業，對於創作抱持著狂熱精神的他特別 以 "WIM"再次出發，除了於今年陸續發行個人單曲《Mr. Feelgood》、《All The Way Home》外，全新個人首張專輯《NOICE》也於近日誕生，摩拳擦掌要進軍全球樂壇的他也同步展開巡迴演出。

▲泰國創作男神WIM，將於11月來台開唱。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲WIM是前風靡全球的泰國雙人組樂團HYBS的吉他手一員。（圖／Mercury Entertainment提供）
 
提及自己的全新藝名「WIM」的含意，他表示：「我常以『Who Is Me？』自我提問，這個問題會令我感到腳踏實地和保持好奇心，現在我致力於透過音樂探索新的聲音、情感和故事。」正因為新名字「WIM」代表著一個全新的開始，充滿了內省和創造力，藉由這個新身分，可以與歌迷粉絲進行更深層的聯繫，分享更真實的自我，並重新開始個人音樂計畫。

▲泰國創作男神WIM，將於11月來台開唱。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲WIM以全新藝名再次出發。（圖／Mercury Entertainment提供）

《NOICE》不僅僅是一張專輯，它是WIM從HYBS成員身份過渡到如今以個人藝術家身份重新定義自己的聲音探索。值得一提的是，WIM的首張專輯特別以《NOICE》為名，把「噪音」一詞做俏皮變奏，展現了Karn對「我是誰？」這個深刻問題的內省思考，這張專輯不僅代表著WIM的個人進化，並標誌著他音樂生涯中令人興奮的新篇章。

▲泰國創作男神WIM，將於11月來台開唱。（圖／Mercury Entertainment提供）

▲WIM曾經以團體HYBS來台辦個唱及參加音樂節。（圖／Mercury Entertainment提供）

以個人名義來台舉辦首次各唱的WIM其實對台北並不陌生，除了去年曾經以團體HYBS來台辦個唱及參加音樂節外，今年六月更隻身來台來台參與《So Wonderful Festival - Prelude No.2》音樂節演出，儼然把台北當成灶咖在跑。

他對於台粉的熱情印象深刻，為了今年第二次在台灣的演出，他將為歌迷呈現一個經過精心打磨和昇華的表演，屆時將帶來新專輯《NOICE》專輯中的多首曲目，感受WIM標誌性的夢幻般、情感充沛的音樂風格，這些作品在全球範圍內贏得了大量粉絲的喜愛。

 

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WIM, HYBS, Karn

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