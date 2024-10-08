李翊君開唱罕見「一套服裝穿到底」　唱到滿身汗還喊爽：有夠暢快

記者蔡琛儀／台北報導

李翊君的讚聲演唱會「蘇三@女神龍」走遍台北、台中、高雄巡迴，日前圓滿落幕，場場完售，也讓她迎來不少初體驗，包括第一次一套服裝唱到底，也是她第一次在Live House演出，有別於以往大型演唱會形式，她坦言很享受整個演出過程，「沒有太多特效、舞蹈走位，純粹以音樂會友，可以和歌迷這麼近距離，感受到每個人的溫度，很開心有這次不一樣的體驗。」

▲李翊君讚聲巡迴完售落幕。（圖／艾迪昇提供）

李翊君自稱是「雨神」，每逢開唱必招雨，這回除了台北場，台中、高雄都迎來雨神，她安慰自己「遇水則發」。不過高雄場演出當天，馬路有不少因山陀兒颱風吹倒的路樹，某些路段還得繞路而行，李翊君為此特地演唱〈點亮〉，希望帶給歌迷一些溫暖。另外，她為台中場特別限定唱〈海海人生〉，她解釋，不少粉絲向她表示會買票帶著父母一起到現場，才想選一首不是自己演唱，但大家耳熟能詳的好歌，「看到現場長輩一起開口大合唱，在台上很感動」。

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李翊君每場讚聲演唱會唱滿2小時以上，她第一次不換場、不換裝，一路唱到底，也首度體驗唱到滿身大汗，且以往演唱會有嘉賓幫忙，讓她可以下台換裝、補妝，對於這次初體驗，她直呼過癮，興奮表示：「這次一路唱到底，有一種單純的快樂，以前還要擔心換衣服的時間壓力，這次全部心力可以放在音樂上，有夠暢快。」

▲李翊君此次巡演體驗到許多「第一次」。（圖／艾迪昇提供）

她當天還不時走下台與觀眾互動，有時玩起接唱，有時鼓勵所有觀眾大合唱，歌迷聽得不過癮，趁近距離向她喊話：「明年唱進小巨蛋啦！」李翊君語帶保留，要大家拭目以待。她今年演唱活動滿檔，年底將到大陸巡迴演出，目前已有5場專場演唱會，她一則以喜可以到各地見粉絲，一則以憂怕難以選歌，她苦笑：「要考慮到不同地區的喜好，挑歌真的好苦惱。」