陸劇男神侯明昊首演古裝劇！　「用臉喝酒」親曝拍攝趣事

記者黃庠棻／台北報導

古裝劇《少年白馬醉春風》改編自同名小說，由侯明昊、何與、胡連馨等領銜主演，10月9日起週一至週五晚間10點於愛爾達綜合台全台首播。劇情講述一心熱愛釀酒的西侯府公子「百里東君（侯明昊飾）」，因和兒時好友「葉鼎之（何與飾）」的約定踏上江湖，途中意外結識了「玥瑤（胡連馨飾）」和「司空長風（夏之光飾）」等一眾江湖夥伴，他們攜手為俠義與心中羈絆擔起責任的熱血故事。

▲《少年白馬醉春風》由侯明昊、胡連馨主演。（圖／愛爾達提供）

《少年白馬醉春風》是侯明昊出道後首部武俠劇，他憑藉精湛的演技將「百里東君」的少年俠氣完美詮釋、個人社交平台累積漲粉破100萬，不少書迷更是大讚「侯明昊就是我心中的百里東君」，他也用文字寫下對角色的感謝。

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侯明昊表示「百里東君做事，要麼不做，要做就做這天下第一。在我心中，你是真真當得上俠肝義膽四字的少年郎，很高興能遇到你，有幸和你並肩同行這一程，這是我的第一部武俠劇，很感謝能遇到百里東君，陪我醉一場，圓了我的英雄夢」。

▲《少年白馬醉春風》由侯明昊、胡連馨主演。（圖／愛爾達提供）

劇中的「百里東君」誓言成為「酒仙」，因此侯明昊有非常多場喝酒的戲份，回憶起拍攝過程，他笑說「大家在戲裡看到的酒罈其實開口很大，因為我想呈現很灑脫的感覺，所以在拎起酒壺的那一刻，就已經預感到大事不妙，就會直接『用臉喝酒』！」

▲《少年白馬醉春風》由侯明昊、胡連馨主演。（圖／愛爾達提供）

侯明昊首次挑戰武俠劇，為貼合角色開拍前有很多準備工作，被問到拍攝過程中印象最深刻的事情時，坦言「應該就是痛又快樂著、累又快樂著，因為打戲的量真的非常多，再加上百里東君的人設又很活潑，所以每天都維持充沛的精力，但他也帶給我滿滿的正能量」。

▲《少年白馬醉春風》由侯明昊、胡連馨主演。（圖／愛爾達提供）

不僅如此，《少年白馬醉春風》也是侯明昊與胡連馨首次搭擋演出，兩人擦出的CP感深受粉絲喜愛，劇中「百里東君」和「玥瑤」屬於一見鐘情，他說「我覺得對於他倆來說是吸引力法則，因為百里東君是在少年最意氣風發的時候，看到像仙女一樣的女子，他一定會心動的，所以我覺得『一見鐘情』是非常符合邏輯的，兩人相遇是偶然、相愛是必然，我自己也很嚮往這樣的感情。」《少年白馬醉春風》10月9日起週一至週五晚間10點，於愛爾達綜合台全台首播。

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