超狂台劇《影后》正式海報曝光！楊謹華曖昧「相差26歲」鮮肉男星

記者黃庠棻／台北報導

寫實生存影集《影后》今（8）日公布正式預告及主海報，曝光女演員在光環背後的內心掙扎與劇中不同世代女性所面臨的各種關於親情、愛情、友情與自我價值認同等寫實議題，雙女主楊謹華、謝盈萱從發生衝突不相往到久別重逢，滿滿精彩對手戲。

▲《影后》正式海報曝光。（圖／Netflix提供）

正式預告中，以陳庭妮一句「在這個圈子不會有真正的朋友」，顯盡演藝圈的高度競爭，楊謹華與謝盈萱在劇中曾是兩大當紅女演員，也是無話不談的知心好友，卻在追逐各自目標的路途中不歡而散，對於兩人相愛相殺的友情，楊謹華直言「簡單來說就是太在乎了」表示她們的情感非常真實、緊密且深刻。

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▲《影后》即將上線。（圖／Netflix提供）

而謝盈萱在劇中為了幫助導演老公薛仕凌的事業而退居幕後，薛仕凌卻主動邀請楊謹華演出女主角，意外種下了夫妻間心中的矛盾，聊到李子齊和薛亞之這對既是夫妻又是工作夥伴的微妙關係，薛仕凌也直呼「哎呀呀～」十分耐人尋味。

▲《影后》即將上線。（圖／Netflix提供）

而薛仕凌此舉也意外促成了雙后的重逢，提及兩人的閨蜜情，謝盈萱認為兩人的友誼問題難解，且又有各自要處理的人生盲點，談及與楊謹華的合作，她則語帶神秘表示兩人有「親密激情的互動」也有情緒激烈的爭執，直言從楊謹華身上感受到她對角色很豐富的想像空間，整個過程非常過癮。

▲《影后》即將上線。（圖／Netflix提供）

而在正式預告的最後，周凡（楊謹華飾）的一句「我演過很多戲，也入圍過很多次的金鐘、金馬，一次都沒有拿過」呈現她數度與獎項擦身而過的殘酷經歷。對此，編導嚴藝文表示「我覺得這句台詞對謹華、對女演員來說實在是非常殘忍，我還記得在拍這場戲的時候，現場其他演員們都不敢直視謹華的眼神，但她非常勇敢且誠實地跨出了那一步，將這場戲呈現得非常完美。」

曾獲得台北電影節非常新人的23歲女星林廷憶，此次在《影后》擁有不少重要戲份，和眾實力派影后們齊飆戲，絲毫不失氣勢，她飾演一名崇拜楊謹華並有星夢的素人史艾瑪，努力試鏡、吃足苦頭，為追夢奮不顧身，林廷憶坦言面對工作自己沒那麼像史艾瑪（角色名），坦言「我比較隨性、不那麼要強，因為演戲對我來說還是要簡單，要『只是喜歡』。」

▲《影后》即將上線。（圖／Netflix提供）

而談及和各種大咖前輩同台飆戲的心情，林廷憶直說：「姐們的表演給我很多靈感！合作地很過癮，我感覺她們各自對自己的角色有很多的愛！」編導嚴藝文也坦言，因爲一開始其實只看過林廷憶的一部短片，就要她擔這麼重的戲份其實很像在賭博，但當時拍完第一場戲我看到這個小女生對於表演態度的堅韌，我就安心了。

▲《影后》即將上線。（圖／Netflix提供）

而近年在電影、戲劇作品中都有亮眼表現，同為台北電影節非常新人的詹懷雲，此次在《影后》中飾演一名飯店服務生流氓，與楊謹華關係曖昧。對此，詹懷雲坦言對象是這麼厲害的前輩難免會緊張，但在對戲過程中可以感受到楊謹華對他的信任，所以可以很勇敢地去呈現角色「我很開心也很感謝姐給了我很多幫助」。

▲《影后》即將上線。（圖／Netflix提供）