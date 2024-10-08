▲武藤彩香自爆「梅毒篩檢陽性」，害她2個月沒拍片。（圖／攝自mutou_ayaka的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本42歲AV女優武藤彩香(武藤あやか)自爆已經2月沒拍片，甚至表示「想說就這樣引退吧」，讓不少粉絲擔憂她的狀況，日前她透露原因，竟是因為梅毒篩檢呈現「陽性反應」！

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▲42歲的武藤彩香身材仍保持相當良好，還擁有傲人腹肌。（圖／攝自mutou_ayaka的IG）

AV達人一劍浣春秋在部落格「PLAY NO.1」中發文，透露女優每個月都要篩檢性病，武藤彩香則是在8月底時，按照計畫到診所做性病篩檢，原本一切正常，沒想到幾天後到另一間診所做複查時，醫生告訴她「狀況不太妙」，隔天結果出來依舊是陰性，但她感到相當不放心，於是又到第三間診所做篩檢，結果梅毒篩檢呈現「陽性反應」。

武藤彩香相當崩潰害怕，一瞬間突然不想再當AV女優了，近來她除了工作外沒有和其他人有過性行為，不解自己到底是怎麼中鏢的，武藤彩香通知事務所取消所有拍攝工作，一直到了9月她又陸陸續續做了第4、5次篩檢，結果竟然都是「梅毒陰性」，醫生透露可能是各診所檢驗方式不同才會出現「偽陽性」。

武藤彩香表示反覆檢驗的過程中「情緒一直很煩躁、也沒有工作的心情」，雖然沒有怪任何人，但還是覺得「散播性病的那些人爛透！」，所幸經過2個月折騰後確定沒有感染梅毒，已準備重返工作崗位。