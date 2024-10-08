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徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠隔空回應：謝謝乃哥大度

記者孟育民／台北報導

綜藝《天才衝衝衝》日前爆發錄影爭議，藝人楊繡惠落淚控訴被主持人徐乃麟羞辱，延燒多日，她因被曾國城開導，改口覺得自己幼稚，雙方態度軟化，徐乃麟今（8日）風波後首露面現身記者會，表示：「我跟繡惠的事，希望今天Happy Ending，到此為止。繡惠我再次歡迎妳來《天才衝衝衝》。」稍早，楊繡惠隔空回應，「乃哥是一個可敬的對手，他要找我鬥嘴，我還是會跟他鬥嘴，謝謝乃哥的原諒。」

▲▼楊繡惠隔空回應徐乃麟 。（圖／讀者提供、翻攝自臉書）

▲楊繡惠隔空回應徐乃麟 。（圖／讀者提供、翻攝自臉書）

徐乃麟今澄清並未封殺楊繡惠，心態軟化表示：「我徐乃麟，心直口快，從來不記仇，繡惠也不用道歉，過了就沒事了，也希望妳再來《天才衝衝衝》，跟妳鬥嘴很好玩，要吃我豆腐儘量吃，老豆腐還有人吃，也很開心。」並希望和楊繡惠的風波可以告一段段落，「楊繡惠不要討厭我，我可以道歉，我都65歲，妳都要60歲了，徐乃麟什麼大風大浪沒見過，我跟唐從聖道歉超多次，再道歉有什麼關係嗎？」

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▲▼徐乃麟。（圖／讀者提供）

▲徐乃麟願意低頭道歉。（圖／讀者提供）

對此，楊繡惠隔空回應：「謝謝乃哥大度，他邀請我去《天才衝衝衝》，我一定會去的。我現在知道乃哥的個性了，平常都是在節目上互動，私下比較沒有接觸，有時候誤會他的意思，城城哥也有跟我說很多他的個性。我也當然不會討厭他，事情發生每晚都看麻將節目，我現在已經重建我的心靈 ，知道大哥是開玩笑的，一切相安無事，我還是會很尊敬乃哥的，謝謝乃哥。」

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徐乃麟, 曾國城, 楊繡惠

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