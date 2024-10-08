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汪建民、寶媽分手後「都罹肺腺癌」！她認斷聯10年：希望大家給他鼓勵

記者黃皓瑋／綜合報導

汪建民罹患肺腺癌第4期，昨（7日）晚不敵病魔離世，享年56歲，消息一出讓外界不捨。其實，過去與他有1段情的藝人寶媽，也曾罹患早期肺腺癌，近期寶媽受訪談到前男友的病況，坦言2人已經斷聯10年，也表示「希望大家給他鼓勵一下」。

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▲寶媽和汪建民交往1年首度一起上節目。（圖／JET）

▲寶媽與汪建民曾有1段戀情。（圖／JET）

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寶媽2019年時發文分享病史，坦言自己曾經3度罹癌，先在2004年時罹患甲狀腺癌，2016年又檢查出淋巴結有2顆腫瘤，2019年則患上早期肺腺癌，所幸3次都因為及早發現、及早治療而重獲健康。

而汪建民則是在去年突然感覺背部疼痛、雙手又麻又痛，經過檢查才知罹患癌症，且發現時癌細胞已經擴散到頸椎、脊椎，之後更擴散至腦部。雖然他積極接受治療，經歷過手術、多次化療以及超過60次的電療，遺憾最後仍然不敵病魔。

▲▼ 寶媽罹癌曝曾志偉暖舉 。（圖／翻攝自Facebook／寶媽）

▲寶媽2019年也曾檢查出肺腺癌，所幸順利康復 。（圖／翻攝自Facebook／寶媽）

寶媽近期受訪談到罹癌的汪建民，坦言自2015年分手以來，已經有約10年沒有聯絡對方。她也透露當時楊貴媚的基金會找上她，表示有意提供汪建民幫助，「我就給他們汪經紀人的電話，希望大家給他鼓勵一下」。

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