告別《台灣靈異事件》夥伴鐵頭　謝祖武喊話汪建民：還記得尚智嗎

記者黃庠棻／台北報導

男星汪建民過去演出多部經典電視劇，後續因在《台灣靈異事件》飾演「鐵頭」一角而被廣為人知，近年鮮少出現在螢光幕前，未料久違現身竟已罹患肺腺癌第四期，且癌細胞擴散到腦部。沒想到，短短幾個月時間，汪建民在（8）日傳出過世消息，過去的戰友謝祖武也發聲。

▲汪建民、謝祖武演出《台灣靈異事件》結緣。（（圖／中天提供）

《台灣靈異事件》播出時深受觀眾喜愛，還被稱為「台灣版X檔案」，當時由汪建民跟謝祖武搭檔。沒想到，汪建民（8）日傳出因為肺腺癌離世，戰友謝祖武也火速發文悼念，寫道「看見這個消息我覺得好難過，最可愛的搭檔鐵頭兄弟一路走好，你還記得我這個尚智嗎？」

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▲汪建民傳出過世。（圖／翻攝自汪建民臉書）

汪建民家屬9月向《ETtoday》獨家證實汪建民住院中，不適合接受訪問，至於病況則是未答覆。他生前錄《震震有詞》透露，在醫師建議下開始接受電療與化療，「原本要進行80次的電療，完成65次時醫師告訴我可以停止了，維持追蹤就好。」腫瘤已從9公分縮小到3公分。

汪建民當時表示，化療過程順利，但一度完全無法進食，僅靠營養品支撐，甚至眼窩凹陷身體變形，「剛開始化療第3次、第4次時，曾在心裡向老天爺喊話，『拜託你把我帶走』，不要讓我面對這些。」長期抗癌一路辛苦，汪建民生前希望，親友不要一直追問他的身體狀況，免得背負太多壓力，只要跟他說一聲「加油」就好。