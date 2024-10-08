謝祖武罕曬妻正面照「神似王菲」！結婚22周年甜蜜放閃：謝謝妳一直在

記者黃皓瑋／綜合報導

現年56歲的男星謝祖武，2002年與圈外女友江婷琳結婚，婚後育有1子謝展榮，2人近期迎來結婚22周年，謝祖武罕見公開與老婆的正面合照，甜蜜告白「謝謝妳一直在我身邊」。而江婷琳的高顏值也引發網友們的關注，直呼好像女星王菲。

▲謝祖武罕見公開與老婆的正面合影。（圖／翻攝自Facebook／謝祖武）

謝祖武昨（7日）在個人臉書粉專發文：「跟大家報告好消息，今天的結婚紀念日浪漫大餐，成功！」透露在網紅營養師品瑄、YouTuber廚佛瑞德、女星大久保麻梨子等人的幫助下，精心準備了浪漫大餐。同時他也感性對老婆喊話：「看著我們以前的照片，回想這22年的婚姻，老婆，謝謝你一直在我身邊。」

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▲不少網友直呼江婷琳「好像王菲」。（圖／翻攝自Facebook／謝祖武）

貼文一出讓許多網友相當感動，紛紛祝賀「要幸福一輩子」，大久保麻梨子、寇乃馨也現身留言「好閃」、「好幸福」。另外也有不少人驚豔直呼江婷琳「好像王菲」，並大讚「想說為什麼劉德華跟王菲出現在您的版上」、「展榮真的遺傳你們帥又美的基因喔」。

▼謝祖武臉書貼文。（翻攝自Facebook／謝祖武。如遭刪除請見諒）