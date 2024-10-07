Angelababy牽兒子逛街被拍！　目擊者曬照揭真實狀態：本人超美

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星Angelababy（楊穎）2年前宣佈與黃曉明離婚，兩人共同扶養兒子小海綿。近來男方認愛網紅葉珂，各種話題吵得沸沸揚揚，不過這似乎絲毫沒有影響到她的心情，照舊在工作之餘帶著孩子四處走，近日，有網友在小紅書上曬出於香港巧遇母子倆的目擊照，大讚Angelababy本人狀態超好。

▲Angelababy近日專心在工作與育兒上。（圖／翻攝自微博）

一名網友在小紅書曬出巧遇Angelababy母子倆的目擊照，透露搭手扶梯時遇見了他們，表示：「我立馬抓著姊姊往下跑，衝到她們面前操起自己拙劣的演技，佯裝在看鞋，實則在偷偷觀察，對視的瞬間確定了百分之九十是她。」店裡的其他客人也都有認出，不過每個人都等到母子倆上了保姆車才拍背影，大讚「baby現實看起來真的好漂亮好漂亮！眼睛特別好看，很有特點！」

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▲Angelababy母子在香港被巧遇。（圖／翻攝自小紅書）

消息一出火速衝上微博熱搜，網友紛紛表示「baby一直都有在好好和孩子享受生活啊，小海綿有一個好母親，兩個人都要一直幸福下去」、「媽媽帶兒子天經地義，不要過度關注私生活啦」、「因為帶的多，被偶遇的機會多了」，不過也有不少人酸她買熱搜、賣慈母人設，讓部分人看不下去直呼「還是太火了，帶孩子出門上熱搜都能這麼多人罵她」。