評江蕙舞台「背景可怕」遭撻伐！　許常德還原真相不忍了：很不爽

記者黃皓瑋／綜合報導

封麥9年的台語天后江蕙，5日在國慶晚會復出開唱，不僅感動大批歌迷，也掀起熱烈討論。音樂人許常德日前對於該演出的舞台設計，評論「好可怕的背景（大螢幕）」，不料疑似遭部份網友誤解、撻伐，對此他今（7日）還原事件始末，直言是被斷章取義，也坦言「很不爽」，直呼「不知道為何要花時間解釋」。

▲許常德評論江蕙國慶晚會演出的舞台設計「好可怕」。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

▼許常德IG貼文。（翻攝自IG／hsu_chang_te。如遭刪除請見諒）



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許常德稍早在臉書寫下：「如果有人看媒體報導，只看斷章取義的標題，就要來撻伐我，就是造業。」他透露「好可怕的背景」這番評論源於他日前的直播，當時他提到自己看了江蕙的演出，大讚「出場就情緒很滿，很感動」，也直言該演出中，他「只對舞台的設計有意見」：「因為之前有人傳了現場觀看的照片和影片片段給我，我就說從照片中看舞台好可怕。」強調是對「舞台美感」有意見，而非對江蕙本人。

▲江蕙睽違9年復出。（圖／觀傳局提供）



許常德也表示：「我是覺得好不容易邀請江蕙，並獲得她的首肯願意復出，這是大家的幸運。」不解為何不能對這樣的節目安排做出評論：「到底是媒體見獵心喜，還是有些只看標題的江蕙的粉絲，根本不知道美術對藝人的重要。」並直言：「我現在寫這篇也是很不爽的，我不知道為何要花時間解釋，但我希望不要影響江蕙的心情，我想她也不會有這種需求。」

最後許常德也在留言中補充說明：「粉絲可能不是每個人都在意，但專業人在意的點都是攸關藝人的前途，因為美感不是只有美術，還有造型、服裝、妝髮、攝影、設計、美術與文字，這是要整體思考的。」

▼許常德臉書貼文。（翻攝自Facebook／許常德的地下手記。如遭刪除請見諒。）