60歲基努李維職業賽車手出道！　「打滑衝出賽道」驚險畫面曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

60歲的好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves），曾主演《駭客任務》、《捍衛任務》系列電影，角色形象深植人心，而他除了演員工作外，近期又多了1個新身份「職業賽車手」，並於5日在賽車場上正式亮相，一登場就引發熱烈關注。

▲基努李維的新身份曝光。（圖／路透）

基努李維過去對賽車就相當感興趣，曾自曝是F1賽車的粉絲，也曾於2009年時，參加由名人與職業車手競爭的比賽“Toyota Pro／Celebrity Race”。據外媒《美聯社》報導，基努李維5日以選手的身份，參加位於美國印第安納波利斯的職業賽車比賽，這也是他首次參與職業賽事，正式宣告出道。

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▲基努李維日前在職業賽車比賽中亮相。（圖／達志影像）



然而基努李維在比賽的過程中，也一度出現驚險插曲，原來他在過彎時不慎打滑，車輛失控衝到賽道外的草坪上，讓粉絲捏了一把冷汗，所幸他本人並沒有受傷，隨後他也將車輛開回賽道上，最終在該場33名選手中，獲得了第25名的成績，完成了生涯首場比賽。

▲基努李維比賽途中發生意外插曲。（圖／翻攝自YouTube／GTWorld）

▼基努李維車輛打滑片段。（翻攝自YouTube／GTWorld）