天團2NE1台灣開唱票價出爐！　「最貴逼近8千」這些人可以先買

記者吳睿慈／台北報導

南韓女子天團2NE1週末結束在首爾的演唱會，她們歷經8年空白期合體，大批粉絲感動不已。隨著首爾場圓滿落幕，她們台灣站的資訊也正式官宣，將在2025年2月8日帶著巡迴《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] 》降臨林口體育館，即刻起加入主辦單位Live Nation會員，可享有10月15日早上11點搶先開賣資格，門票則是在10月16日早上11點拓元售票系統全面開賣。

▲2NE1即將在2025年2月8日於台灣開唱，票價出爐。（圖／Live Nation Taiwan提供）



2NE1由四位團員CL、BOM、DARA、MINZY所組成，她們的歌曲結合嘻哈與重節拍電子舞曲，一連打造多首洗腦金曲像是〈I Am The Best〉、〈FIRE〉、〈I Don’t Care〉、〈Lonely〉、〈Ugly〉等，舞台上總是大膽前衛造型配上出色的唱跳實力，引起追星狂潮且斬獲各大音源排行榜冠軍及多項大獎肯定。

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團體在2016年被破解散，但成員始終感情沒變過，週年紀念日幾乎都會相聚，2024年迎來15週年，她們密謀合體成功，帶著引爆全球樂壇話題的《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] 》巡迴回歸，從連3場完售的首爾奧林匹克公園開跑，唱遍馬尼拉、雅加達、香港、東京、新加坡等地，接著2月8日在選定林口體育館，準備好一起迎接2025最熱血的回憶殺。

▲2NE1相隔多年合體帶著巡演回歸。（圖／Live Nation Taiwan提供）



2NE1台灣站演出門票分為VIP區7800、5800、4800、3800、2800元等價格，Live Nation Taiwan會員可參加預售，接著門票才會在16日上午11點於拓元售票系統全面開賣。