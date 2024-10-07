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專訪／涂善存、張豐豪戲外也超甜！　「相差4歲」私底下暱稱曝光

記者黃庠棻／台北報導

GagaOOLala推出全新原創華語BL影集《彈一場完美戀愛》集結高顏值跨界黃金卡司組合，邀來涂善存、張豐豪、劉泯廷、泰星Jame Kasama主演。其中，涂善存、張豐豪在即將播出大結局之前一同接受《ETtoday星光雲》專訪，在訪問期間不斷流露出好感情。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪接受專訪。（圖／記者黃克翔攝）

《彈一場完美戀愛》即將在10月底迎來大結局，涂善存、張豐豪在拍攝前期就已經建立起好感情，回憶第一次見面的印象，張豐豪笑說「他就是個沈默寡言的大哥哥，會一直微笑、很有禮貌」；涂善存則是透露自己一開始確實比較拘謹一點，但熟了之後打鬧、玩笑樣樣來，他直呼「已經沒有在顧對方感受」。

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▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪接受專訪。（圖／記者黃克翔攝）

談到變熟的契機，張豐豪表示因為《彈一場完美戀愛》中有許多樂團表演的畫面，為了在鏡頭前完美呈現，樂團必須瘋狂練習，並在各大長官面前成果發表，因此培養出「戰友」的感覺；涂善存則透露因為「成發」關係，兩人會在練習期間靠著吃飯，培養出好感情。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪接受專訪。（圖／記者黃克翔攝）

採訪期間，張豐豪跟涂善存不斷開玩笑，令人忍不住好奇感情這麼好是否有「愛的暱稱」。對此，張豐豪馬上說自己都會叫涂善存「兔子」，雖然兩人相差4歲，但不會特別以哥稱呼對方；涂善存在大部分的時間會叫張豐豪「小朋友」，眼神不時流露出寵溺的感覺，更透露在開玩笑的時候會以對方劇中的名字調侃，喊他「海哥」。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪接受專訪。（圖／記者黃克翔攝）

涂善存、張豐豪在演出《彈一場完美戀愛》期間，除了演戲之外，不僅要談戀愛，還要唱歌、彈奏樂器，被問到哪一項最困難時，兩人不約而同表示「樂器、唱歌最困難，談戀愛最簡單」，張豐豪表示自己在劇中是一個天才音樂人，所以在拍攝前很努力練習彈鋼琴，每天都會彈奏4小時以上，再把練習成果發給老師看。

▲▼涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲張豐豪為了拍攝《彈一場完美戀愛》努力練習彈琴。（圖／記者黃克翔攝）

而涂善存則表示同劇演員李佳歡、李英宏都是厲害的音樂人，直呼「要在他們面前唱歌，壓力真的很大。」他在劇中更有許多彈奏吉他的場面，為此還特別拜託台灣樂團「溫蒂漫步」讓他參與練團的過程，也看了很多紀錄面，才讓他完美呈現出天團吉他手的形象。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲涂善存分享拍攝《彈一場完美戀愛》的困難處。（圖／記者黃克翔攝）

被問到《彈一場完美戀愛》在高雄拍攝時，有沒有發生令人印象深刻的事情，涂善存、張豐豪回憶起有一次拍外景時，當地剛好在舉辦市集，有許多民眾、商家參與，沒料到某一家攤商音樂播了《台北直直撞》，殊不知原唱李英宏就在現場，這個意外巧合讓兩人印象相當深刻。

▲李英宏加盟《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲李英宏也有演出《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

而涂善存、張豐豪在《彈一場完美戀愛》中有不少親密戲，兩人講到事前準備都害羞地表示會「刷牙、吃喉糖」，張豐豪更為了有「好口氣」特地吃了一種可以黏在上顎的喉糖，隨時都可以散發香香的味道。回憶起印象深刻的吻戲，涂善存透露兩人都很投入，有一次邊哭邊親，甚至「吃到張豐豪的鼻涕」，相當逗趣。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲涂善存、張豐豪分享拍吻戲的趣事。（圖／記者黃克翔攝）

涂善存在《彈一場完美戀愛》中，因為哥哥過世所以意志消沈了很長一段時間，被問到在遇到難題時，是否會像劇中的Neil一樣面對，他坦言剛出道時工作不穩定，常常懷疑自己，當時心理、能力都還不夠成熟，所幸公司給予相當大的支持，要他學習課程精進自己，幸好他也非常爭氣，慢慢地在演藝圈累積了屬於自己的成績與粉絲。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲涂善存分享出道故事。（圖／記者黃克翔攝）

張豐豪則是在《彈一場完美戀愛》中，對偶像Neil（涂善存飾）打開心房，但私底下的他其實是個I人，非常的慢熟，需要跟人家經過很長的時間才能打開心牆，坦言自己很喜歡一個人跟自己相處，直呼「內心有一塊很像小海」。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲張豐豪個性其實相當內向。（圖／記者黃克翔攝）

對於感情的表達，涂善存跟張豐豪好巧不巧都是被動派，但涂善存雖不常把愛掛在嘴巴上，卻是個很容易敞開心房，願意聆聽也願意開口傾訴的人，這幾年有在好好學習，要把「愛」勇敢地表達給周遭的人知道。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲涂善存、張豐豪在練習把愛說出口。（圖／記者黃克翔攝）

同樣是被動派的張豐豪，不管對任何感情都不容易把愛說出口，不過這幾年來有些許改變，分享有次跟媽媽通電話時，在最後勇敢說出「愛你喔，掰掰」，結果媽媽沒有給予回應，讓他有點小小失落。至於對涂善存的愛則不敢當面表達，頂多傳訊息的時候會講一下，現在還在宣傳期間每天都會見，所以要說「愛你」還是件困難的事。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪接受專訪。（圖／記者黃克翔攝）

《彈一場完美戀愛》不只在高雄拍攝，也將在高雄電影節上播出完結篇，張豐豪跟涂善存笑說「有種回娘家的感覺」，希望能抽空回到拍攝地去踩點。張豐豪更笑說，不只想跟涂善存回高雄玩，之後的心願是跟對方一起出國玩，已經計劃好目的地是北海道，一起看美景。

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪接受專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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