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徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

記者陳芊秀／綜合報導

香港武俠片巨星徐少強於9月1日因食道癌病逝，小30歲陸籍妻子孟雨軒在打理後事期間於5日離世，夫妻離世僅相差4天。而夫妻的告別式於昨日（5）在香港世界殯儀館舉行，他生前與雪梨未婚生子的情事轟動演藝圈，女方現身告別式婉拒受訪。

▲▼徐少強夫妻逝世日僅相差4天，遺照用各自喜歡的照片合成。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐少強夫妻同月亡，同日舉行告別式。（圖／翻攝自微博）

▲徐少強夫妻逝世日僅相差4天，遺照用各自喜歡的照片合成。（圖／翻攝自微博、IG）

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綜合港媒報導，徐少強有過3任妻子，有5名子女，其中包括與雪梨未婚所生的兒女徐偉棟、徐頴堃。而他與第三任妻子孟雨軒同月離世，告別式遺照，則是選兩人各自喜歡的照片做合成。雪梨所生的兒女徐偉棟、徐頴堃如今也入行成為藝人，身穿黑色素服一早到靈堂打點，並向現場媒體雙手合十致意，沒有受訪。

▲▼徐少強夫妻同月亡，同日舉行告別式。（圖／翻攝自微博）

▲徐少強與雪梨兒女常相聚。（圖／翻攝自IG）

雪梨則是在姊姊米雪陪伴下，下午4點30分來到靈堂，她神情哀傷不發一語，並且婉拒受訪，姊姊則向媒體說了一聲「有心！（粵語：感謝之意）」

而雪梨15歲時愛上當時已婚的徐少強，17歲懷孕生下兒子徐偉棟，隔年生下女兒徐頴堃，背上小三臭名，姊姊米雪曾強烈阻止。原本男方承諾會離婚卻食言，始終沒有名分之下分手，並獨自撫養兒女。她曾公開表示「已經Delete了這個人」，而在得知徐少強離世，罕見在微博發文「祝徐少強先生一路好走」，被外界視為放下恩怨。她後來獨自離開靈堂。

▲▼徐少強夫妻同月亡，同日舉行告別式。（圖／翻攝自微博）

▲雪梨17歲與徐少強婚外情生下兒子徐偉棟，他曾IG發文「為何育我沒有爸爸的懷抱」。（圖／翻攝自微博）

徐少強的5位子女在家祭後向媒體表示：「相信經過今天的家奠追悼之後，家父徐少強及其妻子孟雨軒在天之靈經已深感安慰。徐府5子女特此再次感謝各界親友及傳媒的關愛。」他生前交友廣闊，靈堂不少圈內人送來花圈致意，包括成龍、呂頌賢等人，來到靈堂悼念的還有曾志偉、李修賢、關禮傑等人。

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