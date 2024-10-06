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郭彥均冷戰老婆「她哭腫雙眼」導火線曝光！　悲從中來：被整個世界遺棄

記者孟育民／台北報導

藝人郭彥均與老婆結婚11年，育有一名7歲的寶貝女兒「圓圓」，在熱戀時曾列出14條「愛妻條約」，好感情被外界稱羨。他與莎莎今（6日）一同出席《WTO姐妹會》改時段記者會，談及現在生活語氣略顯無奈，「（愛妻條約）過去了，小時候談戀愛耍幼稚耍浪漫，結婚之後房子都她的名字了！」更自爆昨天才剛與老婆吵完架，而導火線正是開車時遇到三寶，老婆、女兒覺得他太兇，夫妻一直冷戰到今天，老婆甚至哭到雙眼紅腫。

▲▼莎莎、郭彥均《WTO姐妹會》媒體探班。（圖／記者李毓康攝）

▲莎莎、郭彥均《WTO姐妹會》改時段到晚上10點。（圖／記者李毓康攝）

郭彥均坦言昨天才跟老婆冷戰，因為自己看到三寶會有「怒路症」，成為夫妻爆爭執導火線，還原當時情況，「有人過馬路闖紅燈，我在很生氣的時候，我女兒在後面說：『爸爸兇兇』，我老婆就說：『你可以不要這麼兇嗎？』」那個兇是情緒想要出口，我就開始冷戰了，一直到今天，但我老婆好了，我老婆今天早上眼睛還在冰敷，因為她昨天哭太腫了，我們彼此冷戰。」

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▲▼郭彥均《WTO姐妹會》媒體探班。（圖／記者李毓康攝）

▲郭彥均透露昨天跟老婆吵架。（圖／記者李毓康攝）

郭彥均解釋讓他生氣的點，「當我在發洩情緒時，沒有人站在我這邊，他們應該要一口氣一起出氣，我就覺得後面兩個人一直在罵我，我好像計程車司機，因為他們都坐在後面，好悶哦！」而老婆在意的點則是為什麼這樣就生氣，甚至情緒上來當場落淚，他既心疼又委屈說：「我也很難過，只是男生哭不出來，我那時候就像被整個世界遺棄，小孩就依偎著媽媽，媽媽就依偎小孩，兩個是彼此的世界，但我的世界沒有人了。」

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