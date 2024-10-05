NANA 新舞步練不成超挫折　爸爸的陪伴讓他破涕為笑

記者葉文正／台北報導

公視全新兒少影音平台-小公視主辦的第一屆「小公視勾勾盃」寶貝舞蹈挑戰頒獎活動於今日(10/5)在華山中2館果酒倉庫舉行，律動大使Bboy NANA一開始帶來個人全新單曲《Turn It Up》表演，不只又唱又跳，更秀出招牌「power move」地板動作時間長達30秒，讓現場爆出響亮歡呼聲，瞬間炒熱現場氣氛！

▲首屆「小公視勾勾盃」今天舉辦頒獎活動，律動大使NANA(中)、TCUP(左)、動物精靈梅花鹿「跳跳」合體炒熱氣氛。（圖／小公視提供）

NANA活動上除了擔任頒獎人外，更與小公視學齡前節目《The TCUP Show》的主角TCUP及《動滋達滋森之島》的動物精靈梅花鹿「跳跳」合體大跳「The Body Song」與「抖抖舞」兩首歌，三人活潑演出，讓台下大小朋友們也跟著手舞足蹈，台上台下共舞讓活動既歡樂又有趣！

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▲律動大使NANA展現舞蹈細胞。（圖／小公視提供）

「小公視勾勾盃」寶貝舞蹈挑戰賽，希望透過音樂律動幫助小朋友發展感覺統合，也能增添親密的親子時光。而NANA從5歲開始練舞，至今9歲的他已征戰過日、韓、美、法、瑞士等世界各地國際賽事，更是法國霹靂舞世界大賽、韓國BBIC國際街舞賽事冠軍。

NANA表示參加比賽讓他認識很多不同年紀的朋友，但他覺得更重要的，是從跳舞中獲得快樂，NANA說：「我很幸運從小就有爸爸媽媽陪伴一起練舞，真的很快樂。」NANA 的成長經歷呈現出孩子無限的可能，完全符合小公視希望傳遞的精神，鼓勵孩子們在生活中接觸不同類型的音樂和身體律動形式，從中獲得各種樂趣，更希望親子之間有機會一起享受唱唱跳跳的快樂。而NANA與爸媽之間透過跳舞互動建立濃厚的親子感情，再再都顯示他就是「小公視勾勾盃」律動大使的不二人選。

NANA媽媽陪同受訪的時候說到，NANA自小跟爸媽就有如朋友般相處，爸媽也成為他練舞路上最強的後援與陪伴，NANA媽媽表示NANA至今至少跟6位舞蹈老師學過舞，一天要花上8到9小時練習舞蹈，後來為了單曲則把一部分的時間改練唱歌，目前還是得花上3、4個小時練舞。平常個性相當活潑的NANA，唯一會哭就是在新舞步練不起來滿是挫折的時候，通常由爸爸負責安慰他，NANA也會跟一般的9歲小孩，哭完隔天就忘，再繼續苦練，NANA雖然對於被媽媽爆料練舞練到哭這件事有點害羞，對於跳舞他依舊一臉堅定地說：「就是很喜歡才會一直堅持下去」。