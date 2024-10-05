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直擊／TXT驚喜逆應援！讚台粉歡呼聲最大　承諾：我們很快會回來

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）是天團防彈少年團的師弟，他們5月以首爾為起點，正式啟動第三次世界巡演「ACT : PROMISE」，5、6日連續兩天來到林口體育館開唱，2天共吸引1萬8千名歌迷共襄盛舉。他們出道以來二度與MOA（官方粉絲名稱）見面，勤學中文展現100分誠意並秀出驚喜歌單，BEOMGYU暖聲獻唱周興哲的〈永不失聯的愛〉，全場聽得如癡如醉。

▲TXT於5日在台舉辦揭開第一場演唱會序幕。（圖／記者黃克翔攝）

▲TXT於5日在台舉辦揭開第一場演唱會序幕。（圖／記者黃克翔攝）

TOMORROW X TOGETHER由SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI（官方正名）一共5位成員所組成，他們5日在林口體育館揭開台北站首場序幕，隨著舞台燈光漸暗、熟悉旋律響起，5人穿著華麗服裝從舞台上緩緩現身，以歌曲〈Deja Vu〉、〈Run Away〉作為演唱會開場曲目，團體整齊劃一的舞蹈動作，展現出完美默契，瞬間引爆粉絲尖叫聲。

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▲▼韓團TXT演唱會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲TXT舞台設置華麗。（圖／記者黃克翔攝）

演唱會舞台設置華麗，隨著歌曲情境變化，當唱到〈New Rules〉時，台上出現大型火車站，5人細膩嗓音陪伴著歌迷，在唱到節奏強烈的歌曲〈GOOD BOY GONE BAD〉，搭配著雷射光照亮全場，升降舞台變成一朵玫瑰花，帶給觀眾視覺、聽覺豪華饗宴。

▲▼韓團TXT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲BEOMGYU唱〈永不失聯的愛〉送給粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼韓團TXT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲SOOBIN向粉絲撒嬌。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼韓團TXT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲YEONJUN中文喊話粉絲「愛你們」。（圖／記者黃克翔攝）

TOMORROW X TOGETHER演唱得賣力，MOA也很給力，為帶給偶像驚喜，歌迷舉起手幅應援「有TXT陪伴，MOA的明天也會很幸福」，5位成員驚喜不已、感動地回應粉絲準備的禮物，舉起逆應援「跟MOA一起的話，我們的每個瞬間都是幸福的」，現場氣氛溫馨。

▲▼韓團TXT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲SOOBIN承諾「我們很快會回來」。（圖／記者黃克翔攝）

演唱會接近尾聲，由SOOBIN先開口致謝：「我們的最後一站、最後的場所，真心想要為表演盡全力做完美結尾，今天比前面各場次都更加努力表演，大家今天有開心嗎？謝謝大家體諒我們不足的一面，你們歡呼尖叫都讓我們很感動謝謝。」他承諾會很快再次回來見大家。HUENINGKAI喊著幸福「多虧大家今天高能量的關係，今天玩得很愉快」，BEOMGYU稱讚：「今天MOA的能量非常棒，我一點都沒感受到累，度過了幸福的舞台。」

▲▼韓團TXT演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲TXT演唱會5日圓滿結束。（圖／記者黃克翔攝）

YEONJUN與TAEHYUN則用中文告白「我愛你們」，TAEHYUN還預告：「這麼多場巡演今天歡呼聲最大，大家這麼努力學習韓文，用韓文唱我們的歌，BEOMGYU也唱了中文歌回饋大家，說不定明天會聽到別首歌喔。」最後以歌曲〈Miracle〉圓滿結束近3小時演唱會。

另外，主辦單位「遠雄創藝」把芒果刨冰餐車以及咖啡車應援搬到後台，貼心準備韓式料理、鹽酥雞、珍珠奶茶、百香雙響炮、四季珍耶青、古早味蛋糕等美食給藝人享用，演唱會場外為粉絲設置拍照區，沿用韓國場概念的背板，以及遠從韓國運來的成員親自所畫角色「PPULVERSE（角巴士）」、可兌換會員專屬小卡的MOA ZONE，並提供給搖滾區觀眾小瓶水與糖果補充糖分。

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TXT, TOMORROW X TOGETHER, SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI

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