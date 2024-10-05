天王吳宗憲當司機前進台中　周予天變老鼠屎　KID嗆他沒帶腦

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》由吳宗憲領軍KID、坤達，與小鐘、廖允杰、大飛、周予天、孫沁岳及顏佑庭，全男組合嘉賓，九人一同自駕出遊，前進台中玩很大。未料還沒出發，主持人吳宗憲就忍不住發聲說：「看見我能不能high一 點？才站在這裡一分半，已經沒有話題。」雖然綜藝天王當司機，只能沈悶啟程。

▲天王吳宗憲（右）擔任司機前進台中，左為小鐘。（圖／好看娛樂）

這次參與來賓雖然都是好兄弟，但純男組合加上長途車程，讓人笑容漸失，主持人和來賓聊天聊到沒話題，車上睡一片，獨留天王吳宗憲一人化身司機兼導遊，扛下駕駛的重責大任。終於抵達台中，製作單位透露整趟旅費要靠自己靠遊戲來賺取旅遊津貼。黑隊隊長坤達努力幫黃隊周予天喝倒采，周予天不負眾望，戰鬥力很弱。

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▲KID(左)玩遊戲很認真。（圖／好看娛樂）

黑隊孫沁岳為求勝努力奔跑，小鐘喊話隊友：「我們還沒輸，他們有周予天， OK的！」黃隊大飛則說隊友周予天已經暖身很久，身為黃隊隊長KID終於爆氣 說：「周予天暖錯地方了，你暖一下腦袋好不好！」

▲大隊人馬前進台中。（圖／好看娛樂）

除了黃隊周予天表現欠佳之外，黑隊顏佑庭也狀況連連，讓隊友小鐘連續怒吼。在戰況緊繃時，特別邀請人氣女團 AKB48 Team TP 香香現身，現場青春活力的舞姿讓大家精神都來 了，KID、小鐘兩人更是搶先跟女孩們握手，眾人也為求勝使出渾身解數。

此外，本次也有超大咖特別來賓，香港情歌男神陳曉東現身節目隱藏關卡，他刻意戴著帽子口罩偽裝服務生，讓眾人毫無察覺，男神也親自倒水為來賓們服務，小鐘甚至嫌陳曉東碰到餐具的聲音過大干擾錄影，僵笑著指正對方說:「我們在錄影耶！」畫面讓人捏把冷汗。

隨著電視年度盛事金鐘獎的到來，「金鐘59最具人氣獎」初選階段剛落幕，《綜藝玩很大》以第一名的成績進入決選，自即日起至10月16日止，歡迎大家踴躍參與， 一起幫《綜藝玩很大》加油!而節目官方臉書也同步祭出十週年抽獎活動，與粉絲一同慶祝。