SJ魅力發威！D&E演唱會「2場逾萬張門票秒殺」　搶票還有機會

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior小分隊D&E由東海、銀赫組成，他們即將在11月9、10日在林口體育館開場，門票於5日中午12點開賣，2場逾萬張門票瞬間被搶光，主辦單位稍早透露目前清票中，即將在下午3點半重新開賣。

▲東海、銀赫即將再度訪台。（圖／藝尚提供）



Super Junior小分隊D&E最新巡演「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」以首爾為起點，9月28、29日正式開跑，台北站則在11月9、10日在林口體育館舉行。門票於5日中午12點準時開賣，售票網線上同時湧入3萬人，單場門票6000人，2場共1萬2千張門票全數被搶光，主辦單位透露「目前清票中，將在15點30半重新開賣」，身為台灣灶腳大賽暫居冠軍的團體，SJ魅力再度發威。

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▲SJ D＆E演唱會門票5日開賣，逾萬張門票瞬間被搶光。（圖／藝尚提供）



東海與銀赫在2024年行程大爆滿，除了隨著SUPER JUNIOR在1和8月來台演出，3月參加了高雄的戶外音樂活動，中間也在日本舉行長達兩個月的巡迴演唱會，最近還推出第六張Mini Album《INEVITABLE》，對於這次全新世巡，堪稱是兩人的全新挑戰。

除了台北站以外，他們即將在2025年1月25、26日南下前往高雄站，相關訊息敬請密切注意主辦單位藝尚Artique Production官方臉書專頁。