等了9年！BIGBANG完整體被爆「MAMA合體表演」　官方出面給答案

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮「MAMA AWARDS」預計在11月21日於美國LA以及11月22、23日於日本舉辦，共3天盛典陪伴歌迷。該活動每年都備受粉絲關注，5日傳出主辦單位有意邀請BIGBANG出席演出，引起熱烈關注。

▲BIGBANG傳合體登MAMA。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn、__youngbae__、d_lable_official）



天團BIGBANG歷經風風雨雨，現以3人完整體模式在樂壇活躍著，日前太陽在首爾舉辦個人專場演唱會，天王GD、大聲罕見上台，掀起演出氣氛最高點。他們5日傳出收到2024 MAMA AWARDS 盛典表演節目的邀約，若邀約成功，將會是他們繼2015年後，睽違9年參與頒獎典禮。

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據韓媒報導，BIGBANG出席一事正在討論中，主辦單位Mnet稍早回覆「關於2024 MAMA AWARDS 參演的藝人還沒有決定」，未給予正面答案。

▲BIGBANG日前在太陽演唱會合體。（圖／翻攝自IG）



只是BIGBANG傳出有望合體出演盛會，粉絲已經熱烈討論一番，紛紛集氣表示「希望可以看到他們合體」、「如果真的去MAMA今年必看」。事實上，BIGBANG 早在日前太陽演唱會上合體時震撼樂壇，若3人再次同台，勢必掀起話題。