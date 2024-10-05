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《黑白大廚》中華料理女神爆紅！　朴恩影餐廳在香港…IG曝新動向

記者陳芊秀／綜合報導

南韓人氣綜藝 《黑白大廚：料理階級大戰》在全球掀起熱潮，每位廚師的店家的預約都間間爆滿，成功為南韓餐飲市場注入活力。而被列為黑湯匙之一的「中華料理女神」朴恩影，除了正妹外型，任職的餐廳並不在南韓，而是在香港，令香港民眾格外關注。

▲▼《黑白大廚》黑湯匙朴恩影爆紅。（圖／翻攝自IG）

▲《黑白大廚》黑湯匙朴恩影爆紅。（圖／翻攝自IG／eunyoungo__o）

朴恩影是中菜名廚呂敬來的得意門徒，2011年以24歲之齡成為首爾高級飯店的總主廚，實力堅強，以「黑湯匙」加入《黑白大廚》，首集做出「東坡肉冰花餃子」，獲得白種元的認可晉級，之後對決港式點心女王鄭智善落敗，後來又被復活參加團體戰，最終在敗部復活賽惜敗。她一路走來都拚盡全力，經過巧思創作的菜色透過鏡頭令人垂涎，雖然輸了難免可惜，但自認已經全力以赴，因此沒有遺憾。

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隨著《黑白大廚》爆紅，參賽廚師經營的餐廳都跟著人氣飆漲，韓國線上訂位系統「Catch Table」推出「黑白大廚」專區，連台灣旅客也可以透過國際版預約。不過朴恩影近期在IG宣布，出任香港中環歷山大廈川菜餐廳Grand Majestic Sichuan的副主廚，該餐廳主廚是來自新加坡的Theign Phan，兩位都是女性料理人，想要一嚐女神拿手菜，得去香港而不是南韓！

▲▼朴恩影近日宣布在香港川菜餐廳任副主廚。（圖／翻攝自IG）

▲朴恩影近日宣布在香港川菜餐廳任副主廚。（圖／翻攝自IG）

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