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威爾史密斯被爆片場放臭屁 ！《MIB》導演證實：現場人員疏散3小時

威爾史密斯被爆片場放臭屁 ！　《MIB》導演證實：現場工作人員疏散3小時

▲好萊塢男星威爾史密斯（右），慘被《MIB星際戰警》的導演、巴里索南菲爾德（左）爆料放屁太臭。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

放屁是人類正常的生理反應，但不少人為了在喜歡的人面前保持好的形象，就會選擇把屁憋住，不過這樣的請況，似乎不太會發生在好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）身上，根據曾和他合作過電影《MIB星際戰警》的導演、巴里索南菲爾德（Barry Sonnenfeld），就大爆威爾史密斯放屁太臭，導致拍片現場必須疏散3小時。

威爾史密斯被爆片場放臭屁 ！　《MIB》導演證實：現場工作人員疏散3小時

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▲好萊塢男星威爾史密斯慘被《MIB星際戰警》的導演、巴里索南菲爾德爆料放屁太臭。（圖／達志／美聯社）

根據《Variety》報導，巴里索南菲爾德和威爾史密斯合作過不少電影，近日他為出版的新書上Podcast節目《Let’s Talk OffCamera》宣傳時，居然爆料威爾史密斯喜歡在拍攝現場放屁。

據巴里索南菲爾德回憶，當時他們正在拍攝威爾史密斯與湯米李瓊斯（Tommy LeeJones）在車內的戲碼，工作人員準備有輪子的梯子，讓演員像是在停機坪登上飛機一樣，從梯子進入密閉車內。

威爾史密斯被爆片場放臭屁 ！　《MIB》導演證實：現場工作人員疏散3小時

▲湯米李瓊斯和威爾史密斯。（圖／達志／美聯社）

這位導演回憶當時的情況表示，「我當時突然聽到威爾史密斯放屁後並說『哎呀，對不起，湯米，真的對不起，巴里，快拿梯子來』，而湯米當下則回『沒關係威爾，不用擔心』」。

雖然湯米李瓊斯當下對威爾史密斯放屁回說不在意，「但他一見到工作人員拿了梯子過來後，立刻飛奔似的逃離現場」，所有人也陸續從樓梯逃離，據巴里索南菲爾德指出，「最後大家疏散了3小時」。

巴里索南菲爾德還補充，「你真的不會想在非常狹小且密閉的空間內和威爾史密斯的屁在一起」，不過他最後表示，「威爾是一個可愛的人，只是他放的屁太臭」。

威爾史密斯被爆片場放臭屁 ！　《MIB》導演證實：現場工作人員疏散3小時

▲威爾史密斯慘被《MIB星際戰警》的導演爆料放屁太臭。（圖／翻攝自X）

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