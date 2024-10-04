記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星辛雨錫踢爆男星秦霄賢多次劈腿、迫使自己兩度墮胎，事件鬧得沸沸揚揚。4日傳出官媒《人民網》發文譴責辛雨錫「低俗炒作」，然而不久後，辛雨錫便現身警局報警，並指控秦霄賢粉絲「違法偽造官媒新聞」。

▲秦霄賢被辛雨錫爆料劈腿、逼墮胎。（圖／翻攝自微博／秦霄賢、辛雨錫）

辛雨錫表示，秦霄賢至今對於出軌行為和道德問題仍選擇冷處理，而男方的粉絲竟公然無視法律，偽造政府網站新聞，「已經觸碰法律紅線，我本人已第一時間選擇報警！」

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辛雨錫附上多張截圖，指出男方粉絲瘋傳的新聞報導連結根本就不是《人民網》的網址，「《人民網》官方入口查無此文，男方粉絲毫無下限，敢觸碰法律紅線洗白偶像。」

▲▼辛雨錫控秦霄賢粉絲偽造新聞。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

辛雨錫再次強調，希望粉絲不要試圖轉移公眾的視線，「男方出軌、多線並行，迫使我流產是實錘！」她也譴責說：「飯圈毒瘤已經上升到違法來洗白偶像，這難道就是公眾人物存在的意義嗎？還要禍害多少女生為男方赴湯蹈火呢？」

▲辛雨錫報警。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

辛雨錫最後提到，她已經採用專業法律途徑取證，並提醒散布者刪除無效，一切交由警方處理，表明了對於此事的嚴肅態度，呼籲大眾「清朗行動刻不容緩」。對此，《人民網》也於稍早透過官方微博發文聲明，嚴正批評：「假冒媒體，豈是兒戲？」強調粉絲的行為已經觸犯法律，會被追究刑事及民事責任。

▲辛雨錫發文。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）