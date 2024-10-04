直擊／舒華回到主場暖喊：你們成就我們！　(G)I-DLE擔心颱風「全程中文」關心粉絲

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團(G)I-DLE二度在台灣舉辦專場演唱會，4日於台北小巨蛋揭開首場序幕，歌單非常精彩，夯曲〈Super Lady〉、〈LATATA〉、〈Wife〉、〈Klaxon〉通通都有，在唱完〈Queencard〉、〈TOMBOY〉後，萬人熱情喊著「安可」，再次把5人喚回舞台上，她們換上輕便服裝再度驚喜獻唱中文歌〈如果可以〉，全程用中文說出感言，連Minnie、薇娟、小娟都講中文，氣氛令人動容。

▲(G)I-DLE台北小巨蛋開唱第一天完美落幕。（圖／讀者提供）

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成員葉舒華回到台灣主場開唱，(G)I-DLE隊友們秀出一百分誠意，連感言都全程用中文講，Minnie率先開口：「各位今天的表演怎麼樣啊？多虧了Neverland我覺得非常有趣，你們也覺得有趣嗎？今天來了很多人，非常感謝你們，剩下兩天、剩下的日子也要一起開心的玩喔，今天請大家小心回去並度過美好的一晚，很愛很愛你們喔！」

薇娟也說「親愛的Neverland，我是薇娟，我真的很想你們，聽說颱風要來，我這幾天就很擔心，但終於見到你們，真的很開心很幸福，我們多了一份珍貴的回憶，剩下的兩天，演出也要開心地玩喔，我愛你們！」只是期間薇娟發音些微不清楚，舒華忍不住出言提醒，場面超可愛。

接著隊長小娟感性接話：「謝謝你們今天過來，多虧了你們的大聲應援，我感到非常幸福，你們也有感到幸福嗎，很感謝大家，明年還要再見，我愛你們。」

▲▼(G)I-DLE台北小巨蛋開唱第一天完美落幕。（圖／讀者提供）

雨琦則皮癢開玩笑地學著幾位姐姐的中文腔調，逗到全場笑出來，她隨後轉換感性情緒，「颱風很厲害，很多人為此趕過來，還是希望大家安全第一、真的要注意，真的很感謝，去年來台北是在別的場館，這次是有你們的支持，才能來到台北小巨蛋。」她叮嚀粉絲：「我們永遠會陪在你們身邊，勇敢去面對，記得先愛自己再愛別人，永遠為自己驕傲。」

舒華壓軸發言，全場喊著她的名字，她害羞地說「一直都很謝謝你們，支持著我們，才能有更大的舞台、發展自己的夢想，成員現在各自自己的領域努力著，還可以這樣聚在一起好開心，就像雨琦說的，謝謝你們成就我們，不知道有沒有給妳們力量」。她不忘叫粉絲上班加油，「沒有要上班的話，就來演唱會玩，但你要有票啦，明天還有兩場演唱會，可是今天的特別舞台，可以先不要劇透嗎？」雨琦笑喊「來不及，已經都傳出去了」，她笑回「那明天見囉謝謝」。最後她們帶來中文歌〈如果可以〉、〈blue〉，結束本日演唱會。

▲(G)I-DLE台北小巨蛋開唱第一天完美落幕。（圖／讀者提供）