4Minute革命感情15年還在！老么權昭賢收到泫雅喜帖：不敢相信⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團4Minute於2009年成軍，5位成員擁有深厚的唱跳實力功底，當年只要推出歌曲就會掀起迴響，只是後來泫雅solo越來越成功，加上成員選擇不續約，團體最終走向分開道路。泫雅即將在11日結婚，老么權昭賢近日受訪坦言有收到喜帖，至今還是不敢相信「姐姐」泫雅要嫁人了！

▲權昭賢近日受訪表示有收到泫雅喜帖，希望她幸福 。（圖／翻攝自權昭賢IG）



權昭賢身為4Minute老么，她卸下偶像身份後，近幾年轉戰戲劇圈，參演過不少作品，近日為了主演電影《凌晨的探戈》受邀出席釜山國際影展，並接受韓國媒體採訪，聊起近況，她坦言「剛開始（當演員時）想要撕掉4Minute的標籤，如果加上團體的名字，我就會覺得自己變得渺小，但現在我已經認同了，那時候的我也是我，現在的我也是我。」

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▲▼泫雅、龍俊亨年初爆出戀愛消息，11日即將舉辦婚禮。（圖／翻攝自泫雅IG）



團體2016年解散時，不合傳聞盛傳，但其實成員間至今都有聯繫，過去權昭賢在拍戲時，泫雅更曾經送了咖啡車應援為她加油打氣。如今，泫雅即將在10月11日結婚，她坦言「成員要結婚這件事，我到現在還不敢相信，我有收到喜帖，希望她幸福地生活下去！」

被問及4Minute有機會重組嗎？權昭賢點頭承認：「每次跟成員見面時，確實會想說希望團體再次重組。」就連她與其他友人聚餐時，大家也會唱著4Minute的歌助興，「我的身體到現在也還記得舞蹈。」盼望團體能等來重組的一天。