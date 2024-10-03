快訊／山陀兒颱風攪局！LANY高雄開唱確定取消　主辦宣布全額退票

記者蕭采薇／台北報導

山陀兒颱風夾帶強風豪雨，造成多處災情，也罕見讓高屏地區連放四日颱風假。不過也連帶影響到，原定第三度來台，將於10月4日首次在高雄開唱的LANY《LANY - a beautiful blur: the world tour》演唱會，也確定因颱風取消，主辦單位也宣布將全額退票。

▲LANY原訂4日在高雄開唱，受到山陀兒颱風影響確定取消。（圖／Live Nation Taiwan提供）

「加州搖滾新浪潮」LANY三度來台開唱，在去年堪稱零負評、高水準秒殺開唱大獲好評後，原本將帶著新世界巡迴首度南下在高雄流行音樂中心演出，票券已全部完售。在颱風確定襲台後，不少粉絲就擔心演出受到影響，而隨著高雄4日宣布停班停課，也確定此次演唱會將取消。

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LANY此趟亞洲巡迴可說是多災多難，今年6月才出車禍的高顏值主唱Paul Klein，經過休養過後重回舞台，卻在本次亞巡的首爾場遭受「失聲」危機，緊急求助急診治療。而LANY高雄場的上一站為香港，飛行路徑正好就在山陀兒暴風圈之中，而LANY也因班機取消未能抵台，加上後續確定演出取消，此次只能和港都擦身而過。

主辦單位理想國在聲明中表示：「非常遺憾與惋惜，由於遇上山陀兒颱風影響，原訂於2024年10月4日舉辦的《LANY - a beautiful blur: the world tour》演出，依行政院人事行政局之公告，高雄市已達『停班停課』標準，宣布將取消該場演出。即日起，退款資訊及辦法請至拓元售票網站。」