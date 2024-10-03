雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》近來於台灣掀起熱潮，在社群網路討論度相當高。在日前上架的節目中，評審白種元突然去撿廚餘吃的畫面引發熱議，而原因曝光後，網友也紛紛讚他說「成功不是沒有原因」。

▲《黑白大廚》是近來相當受歡迎的節目。（圖／翻攝自Netflix）

在《黑白大廚》最新播出的節目中，參賽的廚師們分成四組進行餐廳經營比賽，並邀請20名吃播名人到場消費，營業額最高的組別可免於淘汰的命運。比賽進行到一半，白種元發現許多客人都沒吃完美籍韓裔主廚李愛德華所做的牛排，於是便走到廚餘桶前，翻出剩下的牛排吃進嘴裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼白種元翻廚餘來吃。（圖／翻攝自Netflix）

白種元回到座位後，指出客人都是吃播主，不可能會剩菜，所以他才去翻廚餘了解餐點出了什麼問題，吃了之後才發現牛排的肉太柴了。後來，他也給予主動觀察廚餘桶的鄭智善主廚高度評價，認為會觀察廚餘桶的廚師才能真正經營好餐廳。

白種元吃廚餘的片段播出後，引發網友的討論，許多人都坦言「有嚇一跳」，在得知原因後，也非常佩服白種元，「他真的很敬業」、「直接被這幕圈粉」。此外，也有網友提到，白種元先前在別的節目中，就有提到自己會去翻其他店家的廚餘桶，觀察對方的食材。

白種元是餐飲集團The Born Korea的執行長，目前在南韓的連鎖店鋪已超過2300家，海外店鋪也有100多家。此外，他也是許多節目爭相邀請的對象，冠名節目也是一檔接一檔，在亞洲是相當知名的美食家。