ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

玉兔颱風天解放泳裝「胸前挖大U」！　一轉身火辣曲線全被拍

記者王靖淳／綜合報導

颱風山陀兒今（3）日中午登陸高雄小港，全台連放2天颱風假防颱，引發外界兩派表達不同看法。為此，自節目《我愛黑澀會》出道的女星玉兔（鄭如吟）就趁放假期間，於社群秀出一系列在浴室擺拍的泳裝辣照，完美展現火辣身材曲線。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）

▲玉兔分享浴室辣照。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）

照片中，玉兔身穿一件黑色連身泳裝，兩側露出腰部，胸前挖大U的設計，完美襯托她的傲人上圍。她將長髮自然垂下，表情在每張照片中各有不同，除了回眸望向鏡頭，用手輕輕撩起頭髮之外，臉上帶著一絲神秘和自信的表情，還有坐在浴缸內正面面對鏡頭，拿著披在肩膀上的白色浴巾，做出輕輕擦拭臉部等動作，表情相當溫柔且自然。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）

▲玉兔會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）

事實上，玉兔2022年宣布嫁給導演老公Howard，育有一子且平時會在社群記錄夫妻日常的她，在貼文中分享一段與老公的對話。她透露，原本計劃拍攝的泳池照，因為大雨而不得不改成在浴室內完成。她笑稱，這次的拍攝場景雖然變更，但仍充滿趣味。玉兔表示，照片由老公親自掌鏡，並分享他在拍攝過程中的一段話：「嗯～黑色泳裝不錯。」讓玉兔認為對方是在讚美自己。

▲▼玉兔。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）

▲玉兔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）

貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也有不少人紛紛寫下稱讚留言，「辣媽」、「不錯喔」、「太美了啦」、「身材好人很美」、「這是颱風天限定版福利嗎？」甚至還有網友逗趣表示「羨慕妳老公」、「準備迎接二寶」、「這身材一定會有二寶」，紛紛催促她與老公趕緊再生一胎。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

推薦閱讀

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

玉兔, 我愛黑澀會

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賴薇如瀏海被一刀剪到眉上3cm！　網看傻「太犧牲」本尊現身回應
  2. 謝京穎憂屏東老家「遭山陀兒狂襲」！　無奈：我什麼都做不了
  3. 夏于喬、楊貴媚釜山追星！同框池昌旭　「邊走紅毯邊入圍」先顧合照
  4. 昔日華視大樂隊詹森雄老師告別式　張小燕胡瓜風雨中送別
  5. 玉兔颱風天解放泳裝「胸前挖大U」！　一轉身火辣曲線全被拍
  6. 顏永烈高雄出外景「緊急下車避難」！　曝颱風天街景：變成漂漂河
  7. 夏和熙雙喜臨門　分享保養哲學推新品
  8. 吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默
  9. E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟 宮主身份提醒信徒磁場不乾淨
  10. 瑀熙公開YTR收入「月賺50萬不是問題」！　本人認證：天花板比直播主高

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366