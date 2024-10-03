玉兔颱風天解放泳裝「胸前挖大U」！　一轉身火辣曲線全被拍

記者王靖淳／綜合報導

颱風山陀兒今（3）日中午登陸高雄小港，全台連放2天颱風假防颱，引發外界兩派表達不同看法。為此，自節目《我愛黑澀會》出道的女星玉兔（鄭如吟）就趁放假期間，於社群秀出一系列在浴室擺拍的泳裝辣照，完美展現火辣身材曲線。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲玉兔分享浴室辣照。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）

照片中，玉兔身穿一件黑色連身泳裝，兩側露出腰部，胸前挖大U的設計，完美襯托她的傲人上圍。她將長髮自然垂下，表情在每張照片中各有不同，除了回眸望向鏡頭，用手輕輕撩起頭髮之外，臉上帶著一絲神秘和自信的表情，還有坐在浴缸內正面面對鏡頭，拿著披在肩膀上的白色浴巾，做出輕輕擦拭臉部等動作，表情相當溫柔且自然。

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▲玉兔會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）

事實上，玉兔2022年宣布嫁給導演老公Howard，育有一子且平時會在社群記錄夫妻日常的她，在貼文中分享一段與老公的對話。她透露，原本計劃拍攝的泳池照，因為大雨而不得不改成在浴室內完成。她笑稱，這次的拍攝場景雖然變更，但仍充滿趣味。玉兔表示，照片由老公親自掌鏡，並分享他在拍攝過程中的一段話：「嗯～黑色泳裝不錯。」讓玉兔認為對方是在讚美自己。

▲玉兔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／玉兔鄭如吟）

貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也有不少人紛紛寫下稱讚留言，「辣媽」、「不錯喔」、「太美了啦」、「身材好人很美」、「這是颱風天限定版福利嗎？」甚至還有網友逗趣表示「羨慕妳老公」、「準備迎接二寶」、「這身材一定會有二寶」，紛紛催促她與老公趕緊再生一胎。