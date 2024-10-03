前樂團主唱「聲帶長息肉陷低潮」　2個月無法說話...謝愛妻陪伴

記者蔡琛儀／台北報導

前唐貓樂團主唱高真近日推出全新單曲〈女人的深處〉，下他心目中「女人」所擁有的特質，並描繪出他自身「陰柔」的一面，高真也分享想把這首歌送給偉大的女人們，因為女人們總是能幻化成精神的寄託，承接著男人的淚水，他笑說：「沒有妳們，男人們都不是東西。」而他心目中最重要的女人是自己的母親與老婆，尤其老婆讓他成為一個更自由及活在當下的人。

▲高真推出新歌〈女人的深處〉。（圖／好撐音樂 Full Music提供）

高真表示，這首歌是他對自己的一種自我揭露，他認為自己內心有很大比例的「陰柔」特質，這讓他覺得自己是一個更細膩、更全面也更好的人。他分享：「很多時候跟男生很難表達比較柔軟的感觸，這時候『女人』就會化身成精神上的家，她們總能接住男子的淚水、溫柔地引領我們回到最優美、純淨的地方，面對最真實的自己。所以我想用這首歌送給偉大的女人們，沒有妳們，男人們都不是東西！」

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他提到，在歌手生涯中最低潮的時刻，便是遭遇聲帶因為長息肉無法正常發聲的變故，當時因為聲帶注射的治療，也造成音樂工作的斷層，足足1、2個月無法好好說話，只能用手機與人溝通的日子裡，是老婆讓他學會了如何更加自在及活在當下，也在他生活裡扮演著十分重要的角色，總能鼓舞著他用不同的角度看事物。