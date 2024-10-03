成軍35年...日本傳奇樂團首來台開唱！　楊大正認：好不容易才約到

記者蔡琛儀／台北報導

火球祭即將在11月30日、12月1日在桃園樂天棒球場登場，日前釋出最新陣容有紅遍全球的日本大叔樂團Tokyo Ska Paradise Orchestra，以及剛推出新專輯的美秀集團等。昨更公開第五波卡司，包含澳洲龐克樂團Dune Rats、金曲歌王蛋堡、阿爆與那屋瓦少女隊，以及阿跨面和馬克 SAVAGE.M特別共演的組合「傲南礁」、樂團宝島材料行、宋柏緯，陣容相當華麗。

▲成軍35年的日本樂團Tokyo Ska Paradise Orchestra將參加火球祭。（圖／夥球擊提供）

日本樂團Tokyo Ska Paradise Orchestra (東京斯卡樂園、又稱「TSPO」），於1988年由打擊樂手ASA-CHANG成立，現由東京9位資深音樂人組成，除了是第一個登上美國Coachella主舞台的日本音樂人，他們也曾與Mr.Children主唱櫻井和壽、菅田将暉、椎名林檎等知名音樂人合作，為了邀請TSPO來台首演，滅火器主唱楊大正表示，每次在日本表演遇到他們就會提出邀約，「真的是三顧茅廬，才好不容易約到他們來台灣，大家一定要來現場感受他們的魅力啦！」

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而澳洲樂團Dune Rats的曲風融合了龐克與車庫搖滾元素，並以幽默歌詞和熱血的現場表演魅力出名，曾登上美國南方音樂節（SXSW）和歐洲Reading & Leeds音樂節，此次火球祭演出也是Dune Rats首次的台灣演出。購票洽拓元。

▲▼阿爆將帶領那屋瓦少女隊將參加火球祭，蛋堡、美秀集團也參與。（圖／夥球擊提供）