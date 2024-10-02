賈永婕誤回101正常營業　急道歉修正曝「2點考量」放員工颱風假

記者劉宛欣／綜合報導

山陀兒颱風來襲，全台均放颱風假，不過台北風雨不大，許多百貨仍正常營業，僅台北101、BELLAVITA寶麗廣場停業一天。9月剛上任101董座的賈永婕，經常透過臉書分享工作日常，有民眾為此到她的臉書詢問是否營業，她一開始回答「快來！」，後來才又致歉表示為了員工安全，要跟著政府放颱風假。

▲賈永婕上任101董事長以來話題滿滿。（資料照／記者周宸亘攝）

1日晚間有網友到賈永婕臉書留言詢問「請問明天101有營業嗎？」她先是回答「快來！」後來在101宣布暫停營業一天後，她也不忘回到留言區更新最新資訊，親自表示「不好意思，我們後來開會決定今天跟著政府的規定放颱風假，也是為了員工的安全並尊重勞動權」，同一篇貼文底下除了鼓勵的訊息以外，也有酸民批評「原來以前做善事是為了當官！令人失望」，但她仍發揮高EQ表示「不是當官是認真努力的工作」。

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▲賈永婕回覆網友關於颱風是否營業的問題。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕接下台北101董事長職位後，在網路上掀起超高討論度，然而前陣子上任後不久，卻收到死亡威脅，甚至被詐騙集團盜用身分在臉書成立「賈董投資社團」，她23日出席衛教記者會時，針對被盜用身分一次也再度發聲：「在網路上很多民眾覺得發言很自由，但切勿以身試法，會構成犯罪行為。」