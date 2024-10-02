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雷／《黑白大廚》8強出爐！官方突要求踢人　廚師變臉：我恨這比賽

記者吳睿慈／綜合報導

南韓料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出以來話題不斷，製作單位淘汰制度殘忍，每次都是人數砍半，甚至要求他們自相殘殺，最新一集於1日上線，節目組再度公開新規則，每組投票踢出一人，所有廚師傻眼表示不能接受，隨著比賽接近尾聲，最終8強也在最後出爐。

▲▼ 雷／《黑白大廚》8強出爐！官方突要求踢人　廚師變臉：我恨這比賽。（圖／翻攝自Netflix）

▲《黑白大廚》最新一集突然要求每組踢出一位成員。（圖／翻攝自Netflix）

《黑白大廚：料理階級大戰》於2日播出最新一集，廚師先是分成3組經營餐廳，從訂製菜色到價格都是他們決定，最贏的一隊可全員晉級，沒想到，就在他們忙著備菜時，製作單位卻突然宣布選出「各隊選出最沒有幫助的隊員，將釋出一人」，殘忍地要他們組內投票，令所有人都變臉了。

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▲▼ 雷／《黑白大廚》8強出爐！官方突要求踢人　廚師變臉：我恨這比賽。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼《黑白大廚》聽到新的制度，所有廚師變臉。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 雷／《黑白大廚》8強出爐！官方突要求踢人　廚師變臉：我恨這比賽。（圖／翻攝自Netflix）

節目組突然增加規則，甚至強制要求他們必須有一人退隊，每位廚師皆面有難色，抱頭哀嚎「太殘忍了」、「搞什麼啊」、「太狠了」，就連性格溫柔的大廚李愛德華都直言「我恨這場比賽」，最後遭釋出的隊員為漫撕男廚師、外送員廚師以及大廚安惟鍟，成為一共4組競賽的賽制。

▲《黑白大廚》開播以來，討論度居高不下。（圖／翻攝自Netflix）

▲《黑白大廚》開播以來，討論度居高不下。（圖／翻攝自Netflix）

《黑白大廚：料理階級大戰》播出以來，討論度居高不下，觀眾將其譽為「料理版的《魷魚遊戲》」，參賽者皆是實力出眾的廚師，還有隱藏在民間的高手，每道美食都讓人看得食指大動，廚師知名度高漲外，人氣伴隨而來。

最新一集裡，前8強終於揭曉，分別是全員晉級的崔鉉碩、蔣皓埈、烹飪狂人、阿姨無菜單料理一號、拿坡里美味黑手黨、三星主廚、李愛德華、鄭智善一共8位。

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