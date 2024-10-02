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20歲台灣鮮肉「TikTok擁180萬粉」參戰選秀　驚人背景曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

年僅20歲的新人翟浚安日前正式加盟凱渥集團和天長娛樂，並宣布參加選秀節目《星光閃耀的少年》，成為男團選秀的選手，他表示：「站在舞台上跳舞讓我感到快樂，我能在舞蹈中投射自己的能量。我會全力繼續加強舞蹈實力、表演魅力，也提升語言、歌唱和口語表達等能力，希望能站到更大的舞台，表演給更多人看。」

▲▼翟浚安。（圖／凱渥集團種子音樂提供）

▲年僅20歲的翟浚安已經有15年的舞蹈資歷。（圖／凱渥集團種子音樂提供）

翟浚安擁有帥氣外貌和15年的舞蹈經歷，在TikTok上的追蹤人數接近180萬，單支跳舞影片觀看次數最高更突破3500萬。他精通多種舞風，包括Urban Dance、Hip Hop、KPOP舞蹈，也曾和ØZI、九澤CP、吳卓源、AcQUA源少年等藝人合作。

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翟浚安從小就有星夢，曾到南韓1MILLION DANCE STUDIO上課，希望有天能有機會和他的偶像田柾國或其他厲害的表演者合作，但他一直忙於舞蹈工作而遲遲沒有出道，後來同門的陳零九鼓勵他參加《星光閃耀的少年》，成為為他人生的轉捩點。

▲▼翟浚安。（圖／凱渥集團種子音樂提供）

▲翟浚安參加選秀節目《星光閃耀的少年》。（圖／凱渥集團種子音樂提供）

為此，凱渥集團重金安排他參加密集的演藝訓練，包括英文、韓文、妝髮、歌唱及口語表達等課程，由於翟浚安過往面試經驗對唱歌產生陰影，導致在這次節目海選面試過程中，唱歌成為他的最大弱點，因此他在準備參賽的過程中，從最基礎的發聲開始練習，嘗試各種曲風，甚至進入錄音室聆聽自己最真實的聲音，讓他逐步克服恐懼。

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