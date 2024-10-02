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吳慷仁悄現蹤！站暗巷「夾縫中」臉書照洩心聲　網嘆看懂了

記者田暐瑋／綜合報導

吳慷仁近日宣布加入大陸經紀公司壹心娛樂，在大陸國慶日當天，在微博獻上祝福，引發各界議論。他2日悄悄更新了臉書封面照片，疑似是藉著照片吐露自己的心情。

▲陳沂發文替吳慷仁緩頰。（圖／翻攝自吳慷仁微博、陳沂臉書）

▲吳慷仁。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

吳慷仁2日在臉書悄悄更換封面照，是張在狹窄巷子中，夾縫中窺見陽光的照片，象徵著新的開始和希望，疑似是藉此抒發心情，許多網友紛紛湧入打氣，「希望你的演技可以繼續發光發亮」、「莫忘初衷 願你安好 你值得讓更多人看到」、「走出去就看見有陽光的世界，加油」。

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▲吳慷仁更新臉書封面照。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

▲吳慷仁更新臉書封面照。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

壹心娛樂的創辦人之一陸垚在微博上發文，稱讚吳慷仁是個「戲癡」，展現了吳慷仁演技的肯定與惜才之心。網友推測他未來的經紀規劃很可能會由陸垚親自負責，因為另一位創始人楊天真目前已不再參與藝人經紀業務的管理。

陸垚發文寫下與吳慷仁合作的心路歷程，他透露剛開始認識時，吳慷仁除了沒經紀人以外，也沒有助理、造型師、妝髮師、攝影師，背個大書包，他形容「把家都裝在裡面的樣子，就一個人去片場了」。登上紅毯前就在路邊髮廊15分鐘搞定。讓他直呼「鏡頭外的慷仁，完全就是『路人』，和這個行業脫節了的『路人』。」

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