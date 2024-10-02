韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

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韓14年模範夫妻崔東錫、朴智允撕破臉！　「互告對方外遇友人」

記者張筱涵／綜合報導

南韓主播出身的崔東錫和朴智允於2009年結婚，一直是眾人眼中的「模範夫妻」，沒想到去年宣布離婚，且在進行調解訴訟，近日更爆出互告對方外遇的消息，震驚外界。

▲朴芝潤和崔東錫離婚。（圖／翻攝自Instagram／jiyoon_park_）

▲朴芝潤和崔東錫撕破臉互告外遇。（圖／翻攝自Instagram／jiyoon_park_）

綜合韓媒報導，崔東錫於9月30日針對朴智允及A男某提出外遇者賠償訴訟，指控對方的不當行為導致婚姻破裂。然而，朴智允方強烈反駁，並在受訪時表示：「這項訴訟完全不實，且明知無法成立，卻依然提出，令人無法接受。」

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事實上，朴智允早在今年7月就針對一名B女提起外遇相關的損害賠償訴訟，該案已於8月在濟州家庭法院進行首場辯論，下一場辯論預計將於10月29日進行。針對外界的指控，崔東錫透過社交平台回應，堅稱相關指控「完全不實，我確實有一位熟人被朴智允起訴，但在婚姻期間絕對沒有違法行為，針對這些不實指控，我將強硬應對。」他更進一步強調，真相將在法庭上揭曉，法院判決也將透明公開，呼籲大眾停止傳播未經證實的謠言。

朴智允所屬的經紀公司JDB娛樂則表示，這屬於個人私事，難以多做回應，並對因此造成的困擾表達歉意。事實上，崔東錫和朴智允於2004年一同進入KBS擔任第30期主播，兩人經過4年戀愛後於2009年結婚，育有1子1女朴智允去年10月向法院提出離婚調解，結束14年婚姻，離婚訴訟曝光後，崔東錫也曾參加綜藝節目《我是單身》，公開其日常生活。

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