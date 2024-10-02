記者張筱涵／綜合報導

《換乘戀愛2》出身李娜妍和男友南熙斗因節目來到台灣旅遊，在先公開的片段中男方的說話方式被網友批評「精神操控」，且他們即使說好旅途中不要吵架，仍因小事而鬥嘴，這點也被網友批評「根本沒變」。對此，李娜妍發文回應並直說「你們懂什麼」。

南熙斗與李娜妍搭乘高鐵時，途中被車上人員詢問是否在拍攝YouTube，李娜妍回應「是在錄製節目」，而南熙斗則多次強調「是YouTuber沒錯」。隨後，南熙斗看向李娜妍，並說「妳現在是不是有點敏感」、「放鬆點吧」。李娜妍立即否認，並反問「我做了什麼讓你一直說我很敏感？」然而，南熙斗依然堅定地回應：「沒有啊，妳現在真的很敏感。」之後，李娜妍提議讓南熙斗拿攝影機拍攝，但南熙斗卻回應「還是妳來拿比較好吧」。兩人在抵達大賣場後，又發生了小爭執。

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▲南熙斗和李娜妍搭高鐵的時候兩人間的氣氛就有些尷尬。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Entertainment）



▲南熙斗認為李娜妍一直處於敏感狀態。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Entertainment）



部分南韓網友們看了以後稱南熙斗的說話方式都是在 「精神操控」，且由於南熙斗和李娜妍過去在《換乘戀愛2》中也因頻繁爭吵成為焦點，網友們紛紛表示「這對情侶根本沒變」、「看了覺得好累」、「熙斗感覺更敏感」、「從這對情侶身上可見，人是不可能變的，男生對女生感到自卑，態度即映照出心態」。

面對外界的批評，李娜妍於10月2日透過Instagram群組發聲，坦承已經預料到節目會引發各種反應，並表示這是「理所當然的」，不過因為節目時間有限，畫面只能集中展示一些片段，導致觀眾可能對情況產生誤解。

李娜妍進而提到網友的批評：「什麼都不知道的人隨便亂說話，真的讓人無奈。你們到底懂什麼？」她同時強調，自己與南熙斗的感情依然非常幸福穩定，並反問那些批評者：「我們過得這麼好，為什麼有人要覺得我們可憐呢？」

【李娜妍IG全文翻譯】

大家最近過得好嗎~~~？？？從昨天開始收到了很多關心的訊息，但我真的沒事啦！！！昨天辦了喬遷派對，開了5瓶香檳，現在只是在宿醉中而已...^__^ 哈哈哈

我預料到節目會引發各種反應，這是很正常的事！！！但看著我的粉絲們（나둥이들）因為這些反應感到難過，讓我有點心疼ㅠㅠㅠ

節目在短短的時間和有限的畫面中需要呈現很多內容，所以只能集中展示一些片段和情況。對於那些片段（有點冤枉地）被評價是正常的，而承受這些壓力也是上節目的人應該接受的事。

（當然...什麼都不知道的人隨便發言確實讓人感到無奈;-; 你們到底懂什麼.....!! 我跟熙斗明明過得很幸福，為什麼他們要自己覺得我們可憐呢……我昨天只是享受了一個狂歡派對而已....哈哈哈哈 我現在被深愛著...呵呵）

總之，我來這裡是因為怕有粉絲可能會因為這些評論而感到受傷！！那些不認識我們的人所說的話，這很正常的反應，請不要因此感到難過！！！粉絲們不是很了解我嗎？你們也知道熙斗是一個多麼正直和踏實的青年吧！！！只要我們知道就夠了~~~不用為那些很快就會消失的短暫評論感到難過！讓我們一起幸福吧~~~~