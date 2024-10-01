嘻小瓜認不想放颱風假！　親曝無奈心聲：沒錢賺好難過

記者王靖淳／綜合報導

18號颱風「山陀兒」（Krathon）轉為強颱，各國預測恐即將直撲台灣西半部，明（2）日全台22縣市皆停班停課防颱。為此，藝人嘻小瓜在Threads發文坦言，颱風假對他而言真的不是件快樂的事，同時也表示：「因為沒有錢賺，好難過。」

▲嘻小瓜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

嘻小瓜坦言，對於從事演藝工作的人來說，颱風假並不全然是件好事。他表示，許多演藝人員並不像一般上班族能夠享受固定的薪資保障，工作並非每天都有，因此每次的工作機會都十分珍貴。然而，當颱風假來臨，工作被迫取消，這意味著當天的收入也隨之消失。

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嘻小瓜進一步解釋，他原本安排隔天的工作，但由於颱風假，這份工作無法如期進行，且不同於其他行業可以安排補班，演藝圈的工作並無法輕易補回，「因為下禮拜可能我們時間不行，或者其他原因，那就等於這個工作沒有賺到了。」他無奈表示，這樣的情況讓人難以預測下次工作的機會何時會再來。

▲嘻小瓜不想放颱風假。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

對於這種不穩定的工作模式，嘻小瓜坦言，演藝人員必須非常珍惜每次的工作機會，而颱風假對他們來說，等同於一次機會的流失。他強調，等待工作的過程並不輕鬆，因此當工作被迫中斷時，對於依賴每筆收入的他們來說，確實不是件令人快樂的事情。貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。