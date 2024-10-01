吳慷仁「曾挺太陽花」今赴中發展被批自打臉！　陳沂逆風力挺

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳慷仁最近與中國大陸的「壹心娛樂」簽約，正式展開在當地的事業，目前正在與孫儷拍攝新作品，引發各界討論。先前就曾公開幫吳慷仁說話的網紅陳沂，1日再度發文評論，提到吳慷仁當年支持太陽花學運，如今轉向中國發展，被不少人批評是「自打臉」，對此，陳沂相當傻眼，直言「以訛傳訛真是很可怕的事」。

▲吳慷仁正式進軍中國大陸。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

陳沂在臉書提及，吳慷仁剛宣布簽約往中國發展，1日在對岸國慶日當天就馬上文祝賀，被網友挖出10年前曾支持太陽花學運，還多次趁拍戲空檔去現場靜坐，因此被部分人批評自打臉「當初反中，如今送中」，她無奈表示「我覺得以訛傳訛真是很可怕的事」，並分析指出吳慷仁當年反的是「黑箱」，而非「服貿」本身，如今卻被拿來斷章取義。

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▲陳沂發文替吳慷仁緩頰。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂直指「這種不是自己人就造謠清算的行為，跟你們討厭的小粉紅到底有什麼兩樣？」她認為中國娛樂產業的領先台灣很多，直言：「整天仇中也不會讓自己更好，只會說人家市場大有錢啊，問題是給你那些資源你能做到那樣嗎？」接著提及早年中國都看台灣綜藝、偶像劇、追台灣明星，並表示「我們不是不可以欸，是心態讓台灣變成只能見不得人家好的窩囊窘境」，如果要反中，就應該學習對岸的長處來對抗，「窮得只剩下愛國思想，怎麼看都是很悲哀的事」。