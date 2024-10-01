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吳慷仁賀大陸國慶！　「邵雨薇14年親友」温昇豪露面低調說話了

記者黃庠棻／台北報導

職場輕喜劇《X！又是星期一》由阿Ken（林暐恆）執導，今（1）日邀請主演范少勳、林奕嵐、温昇豪、曾莞婷、馬力歐、李李仁出席開播茶敘。這是阿Ken首度執導劇集，一開始眾演員對「輕喜劇」的想像不太一樣，但隨著拍攝過程累積默契，角色的真實感提升．所有演員一起集體即興創作出引人入勝的故事，劇中描述的職場文化勢必會引起觀眾的共鳴。

▲▼阿Ken執導影集《X！又是星期一》。（圖／鏡文學提供）

▲阿Ken執導影集《X！又是星期一》。（圖／鏡文學提供）

在演藝圈深耕多年的阿Ken透露，他曾在節目上模仿温昇豪，本來很擔心對方會介意，沒想到温昇豪反而大方給予建議和靈感，讓他意外發現温昇豪幽默的一面，兩人因此成為好友。而温昇豪本次在《X！又是星期一》飾演雜誌社的扛霸子，還有泡湯的裸露戲碼。

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▲《Ｘ！又是星期一》。（圖／鏡文學提供）

▲《Ｘ！又是星期一》舉辦媒體茶敘。（圖／鏡文學提供）

不僅如此，温昇豪今（1）日出席《X！又是星期一》開播茶敘時，也被問及好友吳慷仁到大陸發展一事，他一聽到對方名字只是淡淡地搖了搖頭，並低調回應「尊重」，同時表示兩人之間沒有聊過到大陸發展的事，而雙方不止一次在台劇中合作，包含《我們與惡的距離》、《下一站，幸福》。

▲▼《我們與惡的距離》首映會,賈靜雯,溫昇豪,吳慷仁。（圖／記者李毓康攝）

▲温昇豪跟吳慷仁曾在《我們與惡的距離》合作。（圖／記者李毓康攝）

事實上，温昇豪和吳慷仁的女友邵雨薇有很深的私交，曾透露女方是他大嫂的閨蜜，也是姪女的乾媽，在邵雨薇14年前還沒出道就認識，每年除夕或初一都會一起吃飯。而今年初時，吳慷仁也跟著邵雨薇與温昇豪聚餐，温昇豪還透露吳慷仁預習當女婿不是第一次，直呼「一起回去吃飯很多年。」

▲《Ｘ！又是星期一》。（圖／鏡文學提供）

▲温昇豪低調談及吳慷仁。（圖／鏡文學提供）

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温昇豪, 吳慷仁, X！又是星期一

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