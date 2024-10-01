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八點檔女星半夜開車上臺三線　慘遇「大樹倒下」旁邊就是山崖！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《在光裏的人》劇情是嘉義半山腰的大埔鄉，從無醫鄉到有醫療站的真人真事。錦雯在劇中「趙梅色」，在大埔鄉裡，村民都叫她「色咪咪」咪咪姊，敢徒手抓蛇、性格豪爽，口無遮攔，為了新戲特別到《全民星攻略》跟《POP有夠靚》宣傳。

▲《在光裏的人》錦雯。（圖／大愛電視提供）

▲錦雯上節目宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

錦雯形容大埔鄉民當年流傳的一句話「小病忍，大病滾」，曾國城聽到大埔的醫療困境說「這樣的故事也被你們找到了，多感人」。主持人吳怡霈也跟錦雯說「妳好適合演那個色咪咪哦」，錦雯趕緊解釋「不是我很好色，是因為她的名字裡面就有一個色字」，個性大喇喇，像個大姐頭，喜歡照顧人，錦雯說劇中角色有點「白目」，但演出之後她覺得「這個人很直白」。

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▲《在光裏的人》錦雯。（圖／大愛電視提供）

▲錦雯上節目宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

而錦雯拍過很多大愛劇，《在光裏的人》是她第一次不用演師姊，演鄉民「趙梅色」，劇中一個橋段是她把牛奶拿到大太陽下曬，以為就會變成優格，還請大家喝，結果讓大家拉肚子跑診所，很多想法都鬧了很多笑話。不過錦雯話鋒一轉，談到角色「趙梅色」後期因為家族的糖尿病史及媽媽往生，跟山上的醫師們互動，看到了她不為人知的一面。事實上，錦雯也發揮愛心，在拍劇期間，趁機利用閒暇時到大埔國小，集合幼稚園到小六共67個孩子，在早上八點的早自習演講分享音樂。

▲《在光裏的人》錦雯。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》錦雯。（圖／大愛電視提供）

吳怡霈坦言看到劇中空拍的畫面心想「這是臺灣嗎？這麼美」，查一下才知道實際上「這麼遠」。第一次擔任製作人的余政憲說大埔鄉算是「超級偏鄉」，錦雯立刻說不管從臺南或嘉義上山，沿著臺三線開車都要至少一個半小時，遇到坍方或起霧更慘，直呼「我開過兩個半小時的，一天到晚都在修路」。

▲▼錦雯崩潰「會信用破產」　喊話國泰世華：振作一點。（圖／翻攝自Facebook／黃錦雯Fiona）

▲錦雯親自開車到大埔。（圖／翻攝自Facebook／黃錦雯Fiona）

接著，錦雯進一步分享「我永遠都記得在臺三線第331公里處，我在晚上十一點十五分零八秒的時候，有一棵樹倒下」，山上收訊不好，錦雯還得到臺三線330公里才剛打通電話，訊號又斷，她也不敢停車，因為旁邊就是山崖。錦雯奉勸大家不要在半夜開車上山，起霧後真的是伸手不見五指。

在深山裡拍劇，余政憲說王傳一飾演的「葉明憲」醫師，只為了一句承諾「我就答應了我要上來」，就堅持了二十多年不間斷的一週一趟上山看病，沒有來看病的人，還會往診到病患家裡，吳怡霈聽了相當感動「要做到一件事不難，要堅持做到這件事，這個才難」。

▲《在光裏的人》錦雯。（圖／大愛電視提供）

▲錦雯上節目宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

翁家明飾演「林繁幸」醫師還住在山上，對錦雯來說大埔鄉真的是好山好水好無聊「真的很無聊，可是那邊的鄉民真的好可愛」，每次看診完都會送醫師們自己種的芭樂跟香蕉表達謝意，說道「為什麼醫師會這麼愛他們，他們就是很簡單」。

拍完戲後，錦雯說導演用喜劇來告訴大家「人生很苦，但是一定要笑著過每一天」，等到苦到沒有辦法面對的時候，就盡情地哭。錦雯還透露很多鄉民是臨演，光是一句台詞「醫生，我人不舒服」導演就很有耐心地拍了兩個小時，演到最後都練出自然演技，讓吳怡霈聽了之後覺得在大埔拍戲跟鄉民生活在一起「完完全全被從城市抽離，享受一種純粹的美好」。

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