男歌手被關鳥籠一整晚　還遭四處拖行...慘況曝光！　

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手吳獻耗時8年終於推出首張正規概念專輯《Good Enough》，並邀請了多位跨國音樂人好友共同參與，包括王若琳、落日飛車國國、李權哲、Hogan鄒序、Gummy B、Everydaze、Justice Der、O3ohn等。

▲吳獻邀請好友王渝萱出演〈塑膠翅膀〉MV。（圖／環球提供）

專輯中的歌曲〈塑膠翅膀〉，MV由新銳導演Han-Soul半獸掌鏡，並邀請金馬獎最佳女配角王渝萱擔任女主角，她私下跟吳獻也是相識許久的朋友，「因為是第一次拍攝好朋友的MV，覺得蠻有趣的，也很開心。」她也，表示吳獻一直都會把新錄好的歌傳給朋友，所以大概從半年前就開始在聽這張專輯的歌，只要吳獻每修改一次她就會收到一個新的版本，所以對〈塑膠翅膀〉很熟。

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以「情勒」朋友出名的吳獻則語帶不好意思的說：「這次渝萱是非常友情的演出，我跟她說明年金曲獎有機會獲獎的話，我會給她我獎金……的十分之一！」MV中，吳獻躲在鳥籠裡，並被王渝萱拖著在城市中四處尋覓，最終女主角示意他可以自由離去，但吳獻選擇回頭給女主角一個擁抱，象徵他想掙脫的是籠子，而非女主角。雖然他被關在籠子一整個晚上，被拖著走的感覺很奇妙，但直呼跟女主角的戲份比起來，自己實在太輕鬆了。

▲吳獻在MV中被裝在籠子裡。（圖／環球提供）

吳獻Osean表示，〈塑膠翅膀〉這首歌是在說有時候人們會緊握一些本來就不屬於自己的東西，會覺得一旦失去就不被愛，像是工作、形象、標籤等，而籠子就是在比擬那些框架。他希望透過這首歌，讓人們了解到，不需要特別的樣子，就值得被愛。