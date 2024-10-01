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百萬YTR千千「0修圖照被誤傳PO網」！真面目現形 他秒留言：我下跪

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber千千日前和視網膜在日本一起吃東西，拍了很多合照，將對方挑選的照片修圖、回傳之後，原本以為對方會上傳最新版本，不料最後發現竟被誤傳了原圖！

▲▼視網膜千千。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

▲▼視網膜誤傳千千的原圖。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

▲▼視網膜千千。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

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千千透露當時修好圖後，視網膜看完還說「欸好厲害」，沒想到之後點開對方的貼文一看，她瞬間滿頭問號，「嗯？嗯嗯？是原圖是原圖是原圖？？？」

▲▼千千。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

▲視網膜在留言區搞笑下跪向千千道歉。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

千千哭笑不得地說，視網膜明顯沒看出來她修了哪裡才會傳到原圖，「那回什麼好厲害啦哈哈哈哈。」事後攤開來講，視網膜還說修過的圖應該要上浮水印，讓千千開玩笑直言：「誰能懂我的拳頭哈哈哈！」

▲▼視網膜千千。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

▲▼視網膜千千。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

▲▼視網膜千千。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

▲千千上傳修圖版本。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

千千在她的社群網站上傳了修圖版本，並還原視網膜誤傳原圖的過程後，男方被釣出來留言「我下跪就是了」，逗得她哈哈大笑。

▲▼視網膜千千。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

千千IG全文：

//
跟著膜膜吃日本
拍了很多合照他選了一張後
我：「那我傳修圖版本給你！」
膜膜看完說「欸 好厲害 」

「視網膜在一則貼文提及了你！」
嗯？
嗯嗯？
是原圖是原圖是原圖？？？

很明顯是看不出來修哪裡所以選到原圖
那回什麼好厲害啦哈哈哈哈

#他說修過的圖要上浮水印 ？？？
誰能懂我的拳頭哈哈哈

///
膜膜找的這間烏龍麵之前看排隊都排超長
十一點到免排隊 讚
不愧是在地人（？？？

雖然碗大到上桌我整個笑出來哈哈

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