堂本光一被問「剛離世愛犬」痛心回：可以別提嗎？　女記者遭炎上

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星堂本光一的愛犬Pan醬於9月中旬離世，他為此在社群平台發長文寫下思念與不捨，28日由他擔任作家、編劇、導演且主演的音樂劇《Endless SHOCK》舉辦了紀念謝幕儀式，當天也安排了媒體聯訪，不過卻因其中一名記者提及愛犬而引發爭議。

▲堂本光一歷經愛犬離世，13日發長文哀悼。（圖／翻攝自堂本光一Instagram）

根據日媒報導，一名娛樂記者駒井千佳子詢問了堂本光一關於去世的愛犬Pan醬的事情，當下堂本光一回答「請不要提這件事，這讓我再度感到心痛」，然而記者卻回應「那就之後再談吧」，這讓在場的觀眾以及看到對話的粉絲相當憤怒，網友紛紛批評「這問題太殘酷了」、「對光一來說，Pan醬就像家人一樣，駒井千佳子很沒人性」。

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▲堂本光一被記者問到離世愛犬，拒絕回答。（圖／翻攝自堂本光一Instagram）

許多粉絲對於該無禮的問題感到憤怒，此前堂本光一在Pan醬過世的隔天9月13日，便在Instagram上發布了長文悼念：「最愛的Pan公主已經走過了彩虹橋，10日早上接到通知後，我當天有下午3點的演出，但第二天是休演日，所以我立刻趕回東京。看到Pan醬在醫院內被插管的樣子，她小小的身體還在努力想要活下去。」

駒井的無禮提問引發大量粉絲到她的社群帳號上抗議。駒井最初曾解釋：「主辦方要求我提這個問題，但我應該要拒絕的。」然而隨後她刪除了Instagram帳號，X帳號也設置了隱私限制，只有追蹤她的用戶才能看到內容。但有業界人士反駁她的說法，表示堂本光一的採訪通常只有事先安排的記者能提問，偶爾主辦會要求提特定問題，但多是與宣傳有關的，不太可能要求提問這種敏感問題。