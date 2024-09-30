「小辣椒」葛妮絲派特洛水上甜吻老公！比基尼洩半百真實身材狀態

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢女星「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）昨日（29日）在Instagram上慶祝與現任老公布萊德佛查克（Brad Falchuk）結婚6周年，並分享了一張兩人在水上深情接吻的照片，放出超大閃光彈。然而，除了甜蜜的瞬間之外，派特洛身穿性感緊身泳衣的緊緻身形也成為關注焦點，展現了她令人羨慕的好身材。

▲葛妮絲派特洛年過半百仍保養得宜。（圖／翻攝自Gwyneth Paltrow Instagram）

葛妮絲派特洛在好萊塢打滾多年，並以其姣好的身材和氣質著稱。如今，已過50歲的她身材依舊保持得非常出色。派特洛曾分享過自己的健身秘訣，透露她每週5天進行45分鐘的有氧運動，並搭配45分鐘的肌力訓練。不過，隨著年紀漸長，她會減少訓練強度，但將運動天數增加到每週6天，並以較溫和的活動如散步一小時和拉筋為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葛妮絲派特洛曬出與老公甜蜜相吻的照片。（圖／翻攝自Gwyneth Paltrow Instagram）

飲食方面，葛妮絲派特洛也非常注重營養平衡。她主要攝取優質蛋白質和大量蔬菜，並且盡量避免食用穀物、糖分和高溫焗烤的食物。她強調這樣的飲食習慣不僅能幫助保持身材，還對健康非常有益。